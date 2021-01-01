民視《幸福保衛戰》全新改版，節目邀請藝人全家來挑戰，最新一集邀請到「王中平＆余皓然＆韓靖」、「甄莉＆士強＆甄詒」、「梁佑南＆方琦＆方璿」、「張宇文＆張宇豪＆張慧君」4組家庭，一同闖關拿獎金。

甄莉帶著小1歲弟弟士強、以及小13歲的妹妹甄詒參加，卻一直被笑稱是帶著兒女上節目，讓甄莉大為光火：「真的有差這麼多嗎？」。主持人孫協志一開場就介紹甄詒是研究所的高材生，接著問她目前就讀哪間學校時，甄莉急忙喊：「她已經畢業很久了啦！她有看起來這麼小嗎？她是我妹妹，講得好像是我女兒一樣！」超激動的反應讓現場笑翻。

而張宇文則說印象中，小時候做錯事或是跟相差8歲的姐姐張慧君吵架時，都是只有被打的份。姐姐只要看到手邊有皮鞭、衣架就會隨手拿起來打，更加碼爆料，有一次更趁他脫光洗澡時，姐姐用1塊錢打開廁所門就二話不說衝進去揍他，讓主持人驚呼：「這樣不行啦，會有童年陰影欸！」姐姐則是解釋，因為那時張宇文已經國中，如果沒有趁他在無防備的時候打他，根本打不到。

在「我要強出投」關卡，規則是2人穿彈力繩投球，1人頭戴藍框接球，投中最多球者，押注金即可加倍，由王中平和兒子韓靖為投球者，余皓然為接球者。當遊戲哨音一吹，王中平和韓靖攜手闖關，王中平靠體重取勝，韓靖則是以年輕的體力取勝，兩人奮力一搏，90秒鐘投入了23顆球，雖然遊戲結束後，王中平坐在地板上氣喘吁吁，不過還是讓余皓然大呼：「結婚25年，他今天最賣力，那我也要帶這個籃框在床上！」，讓全場直呼：「不要亂爆料啦！」

該節目每周六晚間10點在民視播出。

(中時 )