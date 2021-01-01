2021新的一年，許多人希望能迎來新氣象，對於上班族而言，加薪更是多數人的新希望，不過想被老闆加薪，除了要看公司營運狀況外，也要看老闆個人的心情，但上班族可別因此氣餒，想加薪也能靠自己爭取，而究竟該如何跟老闆談，《科技紫微網》近日分享12生肖的加薪攻略，上班族千萬別錯過機會了。

1.生肖鼠

屬鼠的人處事圓滑，因此想要與上司談判，氣氛輕鬆的環境對你較有利，可以試著找一個休閒的場所，在對話中先找工作中的項目，或是以公司未來發展作為切入點，再進一步提到自己在工作上的成績，藉此讓上司意識到你的貢獻，可大大提高加薪機會。

2.生肖牛

屬牛的人性格忠厚又務實，因此跟上司提加薪時，肯定也是非常實在，在開口談判前，先明確說出未來的發展目標，讓上司知道你對公司的忠誠度，進一步瞭解到你的價值定位，你在他們心中的重要性也會提高，如此一來就有機會順利加薪。

3.生肖虎

屬虎的人做事敢衝，但相對的也較魯莽，因此在提出加薪要求時，至少先了解公司去年的利潤，還有公司未來的發展計劃，由於你行動力強，在了解公司運作狀況後，加上你談判時的超強邏輯能力，對方就會認為你值得投資，加薪的成功率也會提高。

4.生肖兔

屬兔的人較會忍耐與謙讓，因此在談加薪時，一定要抱持堅決的態度，與上司提到同業的待遇如何，並傳達出「不加薪就可能跳槽」的訊息，要不然上司很可能會先給出未來承諾打發，但卻沒有實際加薪的動作，即使再怎麼努力，薪水也永遠不會漲。

5.生肖龍

屬龍的人不僅有才氣，而且也很有上進心，但卻容易自恃過高，就算面對上司，你們的態度也是一樣，在與上司談加薪時，最好找個他們心情好的時候，直接提出自己的需求，但要求要適當，千萬不要獅子大開口，假若搞錯時機，很可能會產生反效果。

6.生肖蛇

屬蛇的人個性外冷內熱，就算非常想加薪，但卻始終不敢開口提，若覺得很難為情的話，建議你能在上司給予你工作上的肯定，或是指派你接下高難度的工作時，可以順勢將加薪的要求提出來，畢竟你在工作上有貢獻，想加薪也是非常合理的。

7.生肖馬

屬馬的人能言善辯，在與上司談加薪時，還是實話實說，要不然會讓對方覺得你們巧言令色，準確列出自己對公司的貢獻，還有你目前的薪水，讓上司清楚明白，是時候該幫你加薪了。

8.生肖羊

屬羊的人擁有創造力，但卻缺乏原則，因此很容易被他人影響，與上司談加薪時，甚很可能被對方牽著鼻子走，因此建議能找其他也想加薪的同事，或是曾經一起參與成功提案的夥伴，一起與上司談加薪，假若對方希望一個一個談，千萬要記得堅守自己的原則。

9.生肖猴

屬猴的人愛比較，忌妒心也很強，因此在提加薪時，要先想好如何證明自己對公司的付出，才能提高自身價值，千萬不要說「為何其他人拿的比我多」的話，這反而會讓上司反感，其實只要拿出績效，上司就會意識到自己該幫你加薪了。

10.生肖雞

屬雞的人做事很有效率，因此深受上司喜愛，但由於你們性格上較自私，若想談加薪，最好找幾個也想加的同事一起，再由你來帶頭去說，而在談論期間，最好從群體的利益為出發點，並帶著誠懇的態度要求，就離加薪的機會不遠了。

11.生肖狗

屬狗的人做事井然有序，而且有條理又忠誠，在與上司談加薪時，自己就是最大的籌碼，而你在工作上有成績，上司自然會看得見，因此你只要秀出自己的績效，並提出日後必定會加倍努力、忠誠，上司就很有可能被你的真誠打動，進而幫你加薪。

12.生肖豬

屬豬的人待人真誠，因此通常上司都會主動幫你加薪，假若沒有，你又拉不下臉去提，建議你可以找幾個工作夥伴，間接幫你傳遞訊息，而上司得知後，自然會找你來談，你就可以趁機將實情說給他聽，就算之後沒有成功，也是一次表現的機會。

(中時新聞網)