美國海軍新聞網(USNI)報導，中國大陸海軍近日在南海新擴建的三亞基地附近，以實彈操演向外界大秀實力。事實上，根據最新衛星圖，陸在三亞興建、足以容納003型航艦的乾船塢已近竣工，而航空基地也出現新設施，這些將大幅強化中共海軍在南海的軍事控制力。

報導中指出，Z-9直升機自海南省南端的三亞基地起飛，並向模擬目標發射反艦飛彈。Z-9為共軍海軍艦載直升機的標準版。儘管演習本身就是一種訊號；但更重要的是Z-9駛離的三亞基地。過去1年多來，該基地的各項建設快速進展，設備已改善不少。

對中共而言，南海不僅具有戰略意義，也是各國激烈角力區。為貫徹其主權主張，大陸投注大量資金加強該處海軍基地建設；除透過航空站擴建促成區域權力平衡的變化外，陸方也積極經營沿岸的航艦基地。

根據衛星照顯示，三亞航艦基地的乾船塢工程已近竣工，足以容納共軍003型航艦。該工程始於2016年，工程初始外界仍無法確定其用途，現已確定為大型乾船塢建設工程。

在南海省擁有可容納航艦的乾船塢，將大幅強化中共海軍在南海區的兵力展示。出現乾船塢除顯示中共有意讓航艦永久駐紮於斯，附近一處原本為航艦所用的碼頭，如今則停泊075級兩棲突擊艦。報導指出，該碼頭足以容納2艘航艦。

目前中共正興建航艦艦隊；其中，003型正在上海動工。003型較遼寧號與山東號還大，並採用與美軍「福特級航艦」電磁彈射系統(EMALs)類似的電磁彈射器。這讓共軍可自其上起飛較重的戰機，如「空警─600」預警機。「空警─600」與E-2空中預警機類似；此外，中共也預料會使用新型戰機與無人戰鬥飛行載具 (UCAVs) 。

航空基地方面，USNI研判新設施可能與三亞的航艦基地有關；其中可觀察到長程無人飛行載具。報導認為，航空基地的新設施要放進整個海南省現有海軍基地的脈絡下才有意義。

Looks like PLAN is expanding its airbase at Sanya, Hainan. pic.twitter.com/6yspz1XNqu — Duan Dang (@duandang) December 17, 2020

隨著核潛艦、傳統潛艦與大型水面艦隊入駐，意味著中共海軍正朝南海轉移，南方艦隊擁有的最先進船艦愈來愈多。未來，如果1至2艘航艦永久駐紮於斯，中共對南海的軍事控制只會更強，對於周邊國家甚至是美國想維持航行自由，恐怕難度也愈來愈高。

(中時新聞網)