【政新鮮】宅神一字總結2020 揭蘇貞昌發三倍券「失敗」明證

2020是不平靜的一年，新冠肺炎疫情席捲全球，台灣也難以倖免，政治經濟秩序都受到嚴重的影響，宅神朱學恒在中時新聞網節目《政新鮮》中選出年度字詞，以「悶」字作為代表，反映過去因疫情不能飛出國，也幾乎沒有新電影上映，過得很悶又無聊，他並提到，整個3月都看到陳時中，「你們看了一整個月不膩嗎？」，更感嘆「能夠活過2020，已經很感謝了」。

衛福部長、也是疫情中心指揮官陳時中。（圖／中時資料照）

由於現在國際疫情有復燃趨勢，朱學恒則表示，希望能在2021年施打到疫苗，並指出指揮中心雖說已洽購近2,000萬劑疫苗，但遲未公布接種作業規畫令人擔憂，如何將國外研發的疫苗保存零下低溫運來台灣也是一大問題。

行政院長蘇貞昌日前前往台灣漫畫基地，亮出兩套三倍券，說是向女兒借來買漫畫送孫女。（行政院提供）

而為因應國內經濟遭受疫情的衝擊，行政院去年也發放振興三倍券刺激消費，對此朱學恒表示，從以前馬政府時代發放的消費券，就已經證明他的實際效果不是很大，這次的三倍券本來政府是說「好用、好領、好刺激」，結果行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，還跟副袐書長李孟諺借十元，他狠酸，整個消費過程唯一產生的就是李損失十元，更直指，「這十塊錢就是三倍券經濟學失敗的明證」。

左為行政院前發言人丁怡銘、右為總統府前發言人丁允恭。（圖／中時資料照）

回望臺灣政壇，在過去一年也經歷了不少動盪，府院發言人丁允恭、丁怡銘接連出包請辭下台，朱學恒也發表看法，「一個國家的發言人，可以代表你對於國家的要求，我們沒有要求要挑一個道德聖人，但是不是應該先請情報單位去調查一下」，沒想到丁允恭先是被爆私領域問題一堆，不僅劈腿多女還逼墮胎，然後又把辦公場所當砲房，這樣的發言人是要如何讓社會大眾信服，接著，朱也提到另一位發言人丁怡銘，失言誣指牛肉麵店家，他酸說「可能『年輕人』習慣了要唬爛，結果唬到一個程度，沒想到人家有檢驗，直接打臉遭檢舉散布假訊息」，因此也扯出行政院小編製作哏圖打擊政治異己一事，重創整個政府形象。

高雄市長陳其邁。（圖／中時資料照）

最後朱學恒針對高雄市長補選一事提出看法，認為這是2020年很重大的一場悲劇，因為Wecare推動連署罷免韓國瑜後，導致陳其邁不得不回去選高雄市長，但沒想到選上的票居然比罷免票還要少，讓他壓力很大，朱更進一步指出，陳其邁本是醫師又有公衛背景，如果繼續當行政院副院長可以發揮他的防疫專業，能夠得到表現機會，結果卻被困在高雄，還要拚老命做到「兩年拚四年」的承諾，實在替他感到可憐。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

（以上純屬來賓個人言論，不代表本站立場。）

(中時新聞網)