《綜藝新時代》本週播出適逢2021年第一天，原先設計要來體驗時下正流行的露營工作，浩翔一聽大讚製作單位越來越佛心了，沒想到錄影那天下起了豪大雨，藝人們又濕又冷在戶外淋雨搭帳棚和騎越野車錄起來可一點也不輕鬆，連露營的營主也說很少看到雨那麼大的，直說浩翔的運氣還真好。

開場製作單位請藝人準備露營會想帶的東西來，阿翔帶登山杖，成語蕎帶烤肉用具，而浩子則是帶了一箱紅酒要來喝，沒想到這個舉動居然和愛喝酒的營主一拍即浩子又見椎間盤突出合，讓阿翔大喊「慘了，一個酒空浩就麻煩了，還多了一個酒空營主，這下節目要失控了」，而愛睡覺的籃籃則是帶睡袋要來露營，一開場就整個包在睡袋裡睡覺，不包還好一包進睡袋籃籃就無法行動一推就倒，慘遭浩子捉弄一推滾下草皮山丘，慘叫聲迴盪在山林間，讓現場大家笑她這樣也算是一種環繞音效。

而下大雨搭帳棚已經夠辛苦了，沒想到籃籃這個天選之人連釘個營釘都會釘到石頭，久久釘不下去找成語蕎來幫忙，也讓營主直呼真的沒遇過「運氣那麼好」的團隊，下大雨就算了釘到剛好土裡有石頭的位置真的是前所未見，不只如此，連搭個塔棚也可以把架子搭錯邊，看著突出的支架讓營主直搖頭，也讓浩子苦笑的說這也算是帳棚的椎間盤突出啊，怕帳棚越搞越糟無法做生意的營主只好放他們做下一個工作。節目每週五晚間10點15分在民視播出，每週日下午1點在八大綜合台重播。

(中時 )