「2021台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽」今日（1）開打，共有來自全台40支隊伍，一連5天在南市文中47棒球場等8個場地熱血競技。是長黃偉哲期勉，雖然今年沒有日本和韓國的球隊一同參加，但看到球場上來自各縣市的選手們，開賽首日就精神抖擻、踴躍比賽，相信此屆的賽事精彩程度也是非同一般。

今日開幕典禮由建興國中鼓舞隊表演揭開序幕，黃偉哲與中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球員林安可、牛棚投手教練羅錦龍共同為球賽開球。

市府體育處表示，巨人少棒隊在台灣棒球史上有重要的一席之地，其中1971年以協進國小選手為班底的第一代巨人少棒隊，代表台灣出賽參加第25屆威廉波特世界少棒錦標賽獲得冠軍，使得當時棒球運動成為全民熱烈關注的焦點，也凝聚了台灣人民的情感。

為延續巨人精神，活絡基層棒球風氣，南市府每年辦理巨人盃全國青少年棒球錦標賽、全國青棒及少棒賽等三級棒球賽事，雖然本屆賽事受疫情影響，取消對日、韓等國外球隊的邀請，40個參賽名額全數開放給台灣青少棒隊伍參賽，但是包含桃園龜山國中、台東新生國中等多數台灣青少棒強校均在激戰名單內，不減精彩刺激程度。

本屆賽事將在南市文中47棒球場、小北B棒球場、文小45棒球場、善化國小棒球場、歸仁國中棒球場、南英棒球場、遠東科大棒球場、嘉藥科大棒球場舉行，今日上午8個組別總計已進行24場賽事，而4日開始即將進行複、決賽，採單敗淘汰戰。賽事詳情請至「2021年台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )