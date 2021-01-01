新北市一位空姐2011年與在大陸工作的台商丈夫結婚，2人因工作關係聚少離多，去年5月間公公欠下巨額債務，丈夫向地下錢莊借貸簽下本票，並向空姐要求擔任債務保證人，甚至要她將岳母名下所有不動產拿出來抵押，期間丈夫甚至在LINE上以「孬種」、「王八蛋」、「自目」等語辱罵她，空姐忍無可忍，向法院訴請離婚。新北地院依雙方對話紀錄、出入境等資料，判准離婚。

判決書指出，空姐丈夫在大陸惠州工作，雙方分隔兩地，空姐每月都會前往大陸與丈夫相聚，但丈夫卻極少返台，僅在春節時回台與家人團聚。丈夫去年5月間為解決岳父債務，向地下錢莊簽下2000萬元本票，空姐見大姑、岳母都曾被地下錢莊追討債務、挾持，心生恐懼。但丈夫卻向她表示，若地下錢莊找上她，不得報警，否則全家都會出事，甚至要求她擔任債務保證人。

空姐向法官表示，丈夫曾向她要求將母親名下所有不動產拿出來抵押，甚至在未取得自己和母親同意下，持所有不動資料與地下錢莊協商。去年8月丈夫返台時，空姐曾用LINE聯繫，但丈夫卻以「媽的」、「你有病是不是」、「白目到一個極點」等語辱罵，甚至一天打73通電話給空姐，以「我會讓你後悔嗆我」、「我會適當地做出反擊」恐嚇。

空姐內心壓力極大，遂向法院訴請離婚。不過，丈夫卻表示，當時自己是聽從長輩建議，迫於銀行和親友壓力，才打給岳母請求將房產做抵押，遭岳母拒絕後曾請求妻子諒解，但妻子態度反覆，之後因債務壓力才會對她口出惡言，但與妻子結婚8年來從未吵過一次架，認為彼此感情並未決裂，尚有挽回餘地，請求法官駁回妻子訴訟請求。

法官事後調閱雙方對話紀錄，認為丈夫使用不雅字眼並不只是溝通語氣問題，而是雙方長期分居兩地、感情基礎不穩固，所導致的溝通不良，兩人婚姻已出現嚴重破綻，且丈夫雖表明不想離婚，但曾向妻子傳訊「那就分吧」、「我給你一個小時準備好文件（指離婚文件）」，認為兩人難以維持婚姻，最終判准離婚，全案可上訴。

(中時 )