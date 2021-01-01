《今天誰來店》1日播出的最新一集找來當紅實力派演員黃瀞怡（小薰）搭乘前往宜蘭頭城老街的「德安堂中藥行」，協助店家轉型再行銷，她一到中藥行開心得不得了，中藥櫃一個個打開，每個都想用嘴巴嚐，她形容就像百寶袋一樣，每個藥材都讓她很好奇。

小薰對於中藥有滿滿的回憶，她透露媽媽在2年前過世，以前媽媽都會帶著她去中藥店抓藥帖，因此從小就很喜歡中藥的味道，平常也都靠吃中藥補身體。看到中藥行有傳承百年的「中醫學理手抄本」，讓小薰驚呼：「傳承是很重要的事，很希望有人可以把這些東西傳承下來。」而在解答任務過程中，讓小薰累癱，不僅找不到店家，走成反方向，中途還請居民騎車載她一程，抵達中藥行後，她還嘗試復古腳踏式中藥研粉機，她笑說：「比去一趟健身房還累。」

小薰爸爸驚喜現身，陪著女兒完成任務。（LINE TV提供)

節目還請到小薰的爸爸驚喜現身，陪著女兒一起來完成任務，邀請路人試吃剛完成的創意中藥甜點「薑黃餅乾」、「玫瑰美人茶」並打分數，看到小薰的爸爸非常努力地推薦，小薰表示「爸爸真的是我心靈上的大安慰，有他在，我很放心，其實我個性很害怕別人的拒絕，被拒絕，我可能就會走開了，可是爸爸跟我不一樣，他覺得沒關係啊，我們臉皮厚一點，再敲門、再敲門，總有一天門會開的，很謝謝爸爸。」沒過多久的時間，她轉身看到爸爸也已經滿頭大汗，同時也讓她體會到做生意的不容易。

小薰家人開活魚餐廳，她從小就被稱為「活魚公主」，但她笑說：「做生意我真的沒有天份，我很佩服家人、長輩們一路打拼出自己的餐廳。」藉由此節目，她也復刻母親的活魚料理，同時加入了中藥元素，「我媽媽煮的清蒸活魚，我覺得是全世界最好吃的，我還特別問我爸爸怎麼做，因為我爸煮的清蒸活魚，是最接近我媽媽煮的味道」，她也幫自己打了75分，補充說「我還滿擔心的，怕這味道不接近媽媽，但太接近媽媽的味道，那個思念又會湧上心頭」。

節目每週五上午11點在LINE TV播出。

(中時 )