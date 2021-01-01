由白冰冰和陽帆攜「台一線」東諺、阿文主持的《我愛冰冰Show》廣邀演藝圈歌手，展現歌喉舞藝，加上主持群詼諧的訪談風格，擄獲一群死忠「冰友」，開播至今近2年，收視率屢創新高，2021新的一年端出精彩企劃「最強對決金曲歌喉戰」，眾藝人以秀場表演規格錄製綜藝節目，又唱又跳嗨翻全場，已故「秀場天王」豬哥亮么女謝金晶也呈上「胸」器載歌載舞，性感指數破表。

《我愛冰冰Show》2日播出的最新一集中，邀請到鄭進一、秀蘭瑪雅、蔡佳麟、謝金晶、謝宜君、李子森、曾治豪、陳思瑋、陳孟賢、朱海君、陳隨意、陳怡婷、黑旋風、蔡家蓁等多位實力派唱將，其中藝人謝金晶為節目勤練歌舞，以一襲艷紅色褲裝，要演唱前輩歐陽菲菲的經典歌曲〈擁抱〉、〈熱情的沙漠〉。外套裡頭更藏了小心機，身穿馬甲的她波濤洶湧，主持人還掀開親自鑑定:「是人間『胸』器。」

謝金晶在節目中的表演，狂野又帶點慵懶，與平時風格反差很大，最後她更俐落翻轉倒立，令眾人鼓掌叫好，陽帆一看力誇：「金晶展現性感，唱得真好，還有高難度的倒立。」白冰冰更是讚不絕口「我要誇妳爸爸很會生，一門三傑，一個家庭裡面，出了3個都很紅的。」節目每週六晚間8點在中視播出，中視也將推出自製除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》，陪大家一起歡樂過新年。

(中時 )