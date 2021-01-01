《綜藝3國智》本週六（2日）播出的最新一集中，邀請李懿及「樂天女孩」隊長巫苡萱。本周推出好康大禮「偽出國頭等艙待遇」，愛開玩笑的主持群立刻開酸，王少偉說：「繼減薪之後，你們又想到新招了嗎？這頭等艙該不會是要住防疫旅館吧！」讓隔了一段時間，再受邀上節目李懿笑喊：「好久沒來，沒想到大家還是一樣愛抱怨呢！」

一開始主持群便要鯰魚哥介紹巫苡萱出場，鯰魚哥竟以「樂天棒球隊，Yuri的朋友」形容，大夥聽到不禁綜藝摔，巫苡萱作勢踢了鯰魚哥一腳，嬌嗔「哪有人這樣介紹的」，其他人見狀，向巫苡萱解釋鯰魚哥曾在節目中大方表達對Yuri的好感，但前陣子女方疑似傳新戀情，看到同為樂天女孩的巫苡萱不禁觸景傷情，哈孝遠打趣表示：「鯰魚哥從此之後任何有『毛』的食物都不吃了。」聽完來龍去脈，巫苡萱瞬間釋懷笑說：「喔！我好像知道些甚麼了。」

遊戲中2人分成一組，其中一人坐在行李袋裡，另一人將冰塊倒入再運送至指定地點，主持人李易與她同一隊，拼命將冰塊裝進行李袋中，讓泡在冰塊桶中的巫苡萱忍不住被冰到狂叫。李易好不容易撈一半的冰塊，便要巫苡萱挪動位置，從後方繼續撈剩下冰塊。李易這時跑到巫苡萱後方，背後好身材更加顯眼，美好畫面讓大夥笑的合不攏嘴，眼紅李易享有此等「好康」張立東故意大喊：「六月姐在看啦！」李易不為所動狂撈冰塊，想拼過關，張立東見狀笑稱：「一直掏個不停，以後要改叫你『李掏』了！」。

節目每週六晚間8點在台視播出。

(中時 )