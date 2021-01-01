前總統陳水扁擔任台北市長時，施政滿意度曾高達82%，1998年市長選舉卻慘敗給馬英九。資深媒體人黃創夏表示，蘇貞昌若老是咄咄逼人，只會讓人更嫌惡，必須戒慎謙遜，否則阿扁慘輸馬英九之事恐會重演：甚至強調「支持蔡英文就等於支持民進黨」，也是民進黨2021年之後最大的致命傷。

黃創夏在NOWnews《名家論壇》撰文指出，當年台北市長陳水扁施政滿意度最曾高達到82%，「小馬哥」馬英九宣布參選台北市長時，他的核心幕僚金溥聰和吳秀光，找不到陳水扁的弱點，最後才想到猛攻人格特質「鴨霸」，以致陳水扁的霸道形象擴散，最後敗給了馬英九。

黃創夏認為，行政院長蘇貞昌和民進黨可要當心了！嚴酷的治理本領考驗才要開始，內政才是台灣人民最關切的主題。若是以選舉操作模式為主軸，以攻擊在野黨為樂趣，老是咄咄逼人，只會讓民調中厭惡度攀升的蘇貞昌，更被嫌惡。

黃創夏建議，蘇貞昌內閣必須戒慎謙遜，要是任由少數人帶風向攻擊、攻擊、再攻擊。民進黨人的格局、層次和民主素養，都會被嚴格檢驗，恐重演當年陳水扁被貼上「鴨霸」而慘敗，重演機率可說非常、非常、非常高。

黃創夏直指，目前民進黨還認為「支持蔡英文就等於支持民進黨」，有可能是民進黨邁入2021之後最大的致命傷，也將是蘇內閣和民進黨最大的盲點。

(中時新聞網)