2021這「5生肖」要當心！專家曝：招災禍犯太歲

告別2020迎接2021年到來，大家最關心的就是自己的整體運勢會如何？有些生肖會遭遇流年不利，事業受阻，甚至衰運至極。命理專家小孟老師接受《中時新聞網》專訪透露，這幾個生肖除了凶星橫行外，還會招災禍犯太歲，需特別注意。
第一名：屬牛
屬牛的觀眾今年犯太歲，加上凶星橫行，感情方面頗為孤獨。若有伴侶，容易為金錢爭吵。因此專家建議，跟另外一半講話時，不可過度直接；此外在床下放紅包袋加細紅線，並寫上對方名字和生日，即可改善。
第二名：屬狗
屬狗的人行太歲之年，做任何事容易感到倦怠，在工作和精神上的狀態很差，老師建議買一對大象擺在客廳，不僅能讓自己運勢變好，還能使全家人的運氣更好，若腸胃或睡眠出現問題，也可將這對大象擺在冰箱或床頭兩側。
第三名：屬羊
屬羊的人今年太歲彼此相沖，體力和健康方面會較差，建議把房間門打開至45度角的地方，放置糯米，可改善整體運勢。
第四名：屬馬
屬馬的朋友運勢有點偏沖，健康運勢很弱。專家建議在房間裡擺放陶器或瓷器的牛，另外放個小盆栽，即可調整整體健康和財運。
第五名：屬雞
屬雞的觀眾，平常開車時要注意，容易會有交通事故和罰單，千萬不要因趕時間超速。此外健康方面，要留意腸胃狀況，因為容易出現花錢看病的機率。
最後小孟老師建議，所有生肖的朋友，選擇一幅牛在休息的掛畫，他表示，這樣代表「躺著都能賺錢」，此外，廁所屬健康風水，若把掛畫掛在廁所，也就代表身體越來越健康，他指出，想招來更多財運及桃花運，可把千元大鈔或玫瑰花黏在蓮蓬頭上，這個寓意是「財水」跟「桃花雨」。
（攝影/邱子軒、剪輯/陳科廷）
(中時新聞網)
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