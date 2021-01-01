又來！搖滾天團五月天昨日舉辦「好好好想見到你」跨年演唱會，共有5名從國外返台的自主健康管理者進場嗨唱，遭依法裁罰；今日元旦場晚間再傳2名疑似個案入場，由桃園市政府衛生局、警察局及新聞處組成的防疫督導小組已展開查核，警方已將2位民眾帶離場進行調查中，若查證屬實將依法處最高15萬元罰鍰。

繼昨日5名自主健康管理者違規入場後，中央疫情指揮中心7時許陸續通報桃市府，又有2名疑似個案闖入演唱會，警方現已將人帶離場調查，消息在粉絲間傳開後，有網友揶揄竟有人「花15萬看演場會」，也有人怒斥防疫老鼠屎又出來鬧事，實在太過自私。

五月天所屬相信音樂公司也在剛剛發布聲明，指出「天網恢恢，疏而不漏！！」，敬告不要再有任何人以身試法、不要再有任何害群之馬，強調公權力佈下的天羅地網一定第一時間揪出少數害群之馬，即刻帶離出場，依法處以相當罰則。

(中時 )