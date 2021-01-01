通霄白沙屯驚傳火燒山 強風助長火勢驚人 消防車出動救火（翻攝 臉書社團通霄人讚出來）

苗栗縣通霄鎮內島里法華寺附近山頭，1日傍晚傳出雜草火警，風勢助長火勢延燒，夜晚山頭紅通通一片嚇壞西濱用路人。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮內島里法華寺附近山頭，1日傳出火燒山，民眾沿西濱快速公路行駛，看見山頭紅通通一片，濃煙直竄天際，嚇得在臉書社團po照片，提醒其他用路人注意，有網友在下方留言表示「範圍太廣了！希望一切平安！」，消防局第四大隊表示，現場有派員警戒，火勢目前已控制。

苗栗縣通霄鎮內島里法華寺附近山頭，1日傍晚傳出雜草火警，風勢助長火勢延燒，夜晚山頭紅通通一片嚇壞西濱用路人。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

有民眾今晚行經台61線白沙屯路段，往東側一看竟發現山頭紅通通一片，驚覺又是火燒山立即拍照po網提醒其他民眾。苗栗縣消防局第四救災救護大隊表示，下午3時41分許接獲通霄鎮內島里法華寺附近山頭有雜草火警，立即派通霄、苑裡分隊前往救援，但因風勢助長，火勢延燒至西湖鄉二湖村與後龍交界點，中心後續增派西湖、後龍分隊人車支援，目前火勢已控制。

第四大隊副大隊長蘇智遠表示，這起雜草火警燃燒面積初估約2公頃，幸好目前風勢沒有很大，火勢也幾乎快熄滅，不過仍有派人到附近民宅警戒，沒有人員傷亡。消防局表示，據附近民眾表示，這座山頭3、4年前也曾發生火燒山，不排除是民眾整地或是菸蒂引起，但真正起火原因有待火調人員進一步調查。

(中時新聞網)