經典日劇《多金社長小資女》找來小栗旬和石原聰美主演，劇情描述千億社長與學霸菜鳥的職場鬥爭愛情故事，並以當年興起的IT產業為話題，故事中男女主角突破社經地位談起「格差戀愛」，被評為猶如經典電影「麻雀變鳳凰」般的夢幻愛情故事，韓國也在2017年翻拍作品推出。

談起劇中扮演的多金社長角色，小栗旬表示心態上像個小孩、直言不諱，經常引起誤會，不會考慮別人感受因此很容易惹人厭；雖然個性不怎麼討喜，但小栗旬嚮往這社長的生活方式，像是投入工作時拚命三郎的態度，並且對人物嚴以律己的這一面，他也很憧憬。敬業的他還特別為了角色去學騎重機，短短一週即考取駕照，小栗旬很自豪地說能擁有這個技能是每個男生的夢想。

石原聰美扮演應屆高材生，不僅做事得不到要領又過度緊張，去了40家公司面試卻都碰壁，直到遇見小栗旬，人生才產生了變化。對男主角的人設魅力，石原聰美感受深刻，她坦言能擁有自己所沒有東西的人，自己會被這種人深深吸引。提到10幾歲時就認識的小栗旬，演技跟外型都讚譽有佳，狂讚對方不管從哪個角度看都很帥，簡直是「零死角帥哥」。該劇2日起，每週六、日晚間6點在八大戲劇台播出。

(中時 )