氣象局預估，2日天氣逐漸回溫，但早晚溫差仍大。（圖擷自氣象局粉專）

今(1日)晚至明(2日)上午12縣市將有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。（圖擷自氣象局）

這波寒流就快熬過了！元旦連假第一天，寒潮已稍漸緩，周六到周日溫度將持續回升。天氣風險公司表示，每日各地約回升2度，但西半部仍可能出現10-12度低溫，日夜溫差大。氣象局針對12縣市發布低溫特報，提醒今晚到明日上午仍有10度以下低溫，並預估下波較強冷空氣周四南下，將是濕冷天氣型態，溫度下探12度到14度。

氣象局表示，各地天氣逐漸回溫，但受輻射冷卻影響，早晚氣溫明顯偏低。今(1日)晚至明(2日)上午12縣市將有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，低溫區域包括新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣。

值得注意的是，5日東北季風南下，大陸冷氣團7日將報到，7日到8日中部以北及東北部可能下探12度到14度低溫。至於下一波降雪機率，則不排除冷空氣再增強，但有待持續觀察。

天氣風險公司指出，周六到周日整體溫度持續回升，每日各地高溫約回升2度，但西半部仍要留意清晨的輻射冷卻作用，還是有機會出現10-12度的低溫，日夜溫差大。另外，下波較強冷空氣，約在周四南下影響至周五，預計此波冷空氣強度可達大陸冷氣團等級，白天溫度也會降到20度以下，是濕冷的天氣型態。

氣象達人彭啟明分析，此波冷空氣有機會為強烈大陸冷氣團等級，但是否達到寒流，仍要觀察高緯度冷空氣，以及西風帶擺盪的狀況，預估最低溫時間點落於下周四下半天到周五，且環境水氣偏多，將會是濕冷的天氣型態，人體感受會比較不適。不過，目前距離下周後期還有5-6天，仍然有些變動空間。

(中時新聞網)