41歲日本女星藤田小百合（Sayuri）在南韓演藝圈發展多年，在許多綜藝節目都能見到她的倩影，有漂亮臉蛋和曼妙身材也是不少粉絲的女神，但未婚的她去年11月宣布自己生下一名男嬰，驕傲自己成為「未婚媽媽」；小百合兒子的父親身分不斷被討論，日前她曬出兒子照片，坦承接受外國人捐精生下「混血兒」。

小百合在去年11月4日生下兒子，用韓日英三國語言在IG公開喜訊，其實她在2019年10月多次求診婦產科，被診斷出卵巢年齡已48歲，讓她更著急想生小孩，才會飛回日本洽詢精子銀行，順利懷孕生子；因為從小百合公開生子消息前，她的IG完全看不出她懷孕跡象，所以震驚演藝圈和社會大眾。

小百合兒子的父親身分不斷被討論，日前她曬出兒子照片，坦承接受外國人捐精生下「混血兒」。(圖/ 摘自藤田小百合IG)

近日小百合都會曬出親子照，而面對外界猜測兒子父親身分下，去年12月31日她公開兒子清晰正面照，一看就是混血兒，她也坦承很多人以為她去日本精子銀行，就是接受日本人的精子捐贈；但她解釋她特別挑選不喝酒不吸菸、EQ比IQ高又健康的人，經過配合自然得到西方外國人的捐贈。

小百合勇敢接受不具名男性精子的捐贈，主動選擇當未婚媽媽的決定，受到大票民眾支持及讚賞，佩服她的勇氣。

(中時新聞網)