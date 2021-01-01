儘管政府與媒體不斷宣導，三倍券要在2020結束前用完，但仍有不少民眾沒有使用。一名女網友今天(1日)臉書PO文表示，自己在抽屜翻到沒用過的三倍券，才發現不能用了，焦急求教有沒有其他辦法，

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，到了新年打開抽屜，才發現全新未使用過，還包裝得好好的三倍券，讓她嚇一大跳，直說今天才發現已經不能用了，急得發問「有人跟我一樣嗎？」、「還有其他辦法嗎？浪費錢了！」

女網友崩潰PO文，表示元旦在抽屜發現了包裝完好的三倍券，才想起來已經過期。(示意圖／本報資料照)

不少網友揶揄：「看來是有錢人呢，完全不缺錢」、「就是不在意才會忘掉」、「為啥會忘記啊，我領到當天就花掉了」、「花1000買紙本紀念品，好奢侈」、「都不重視就不用懊悔了，當紀念吧」，也有人酸「領到當天拍好照片，今天再發出來，OK的」，質疑真實性。

但依舊有熱心人士提出兩個解方，其一是拿去捐贈給流浪動物之家幫助愛媽，另外就是店家報銷期限到3月底：「有些店家會95折現金收」、「有認識開店朋友的話，就拿去換吧」、「找找看沒開發票的店家」、「不想浪費的話，直接去店家一家一家問啊」。

(中時新聞網)