出身自新疆維吾爾族的迪麗熱巴，是大陸演藝圈當紅女星，昨晚才在跨年晚會化身異域公主翩翩起舞，今(1日)又趁著拍戲空檔，馬不停蹄地出席品牌直播活動，毛絨絨的白色大衣遮不住她好身材，與主持人幽默互動再次引發熱議。

迪麗熱巴這陣子都在與楊洋拍攝新戲《你是我的榮耀》，今日更趁著空檔出席活動，一襲低胸開高衩氣質禮服，完美襯托出她傲人好身材，外頭披著一件白色毛大衣，也難掩她的性感，打扮既保暖又時尚。

迪麗熱巴身披白大衣不時滑落。(取自微博)

迪麗熱巴親切隨和的個性，也在和主持人的直播互動中展露無遺。在聽到主持人誇她「大家都覺得熱巴特別漂亮，本人漂亮，照片上面也很漂亮，視頻(影片)也很漂亮…」迪麗熱巴更忍不住拍拍主持人的手，強調「本人比照片和視頻更漂亮」搞笑回應讓聊天室網友直呼超可愛。

胸前豐滿全洩。(取自微博)

而迪麗熱巴白色大衣遮不住她性感身材，在直播過程中頻頻滑落，胸前白滑春光吸爆網友眼球，紛紛留言讚嘆「我要補點血才能看」、「巴姐讓我流口水」、「這姐給人留條活路可還行」、「戀愛中的女人最漂亮」。

(中時新聞網)