台股109年12月31日收盤指數為14,732.53點，整周上漲401.11點及周漲幅2.80％，各類股漲跌互見，以航運類指數上漲9.56％最強勢，光電類指數下跌0.82％最弱勢。日盛投顧預期元月首周指數區間介於14,500～14,900點，元月首周看好四大題材類股，包含：航運股、LED股、IC設計股、車用概念股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.疫苗開發進度優於預期。

2.新款5G手機陸續問世、滲透率升。

3.超低利率、熱錢伺機進場。

4.台商回流、投資持續增加，有利於台股資金動能。

5.2021年經濟成長率將持續成長。

另日盛投顧也提醒留意四項國內外利空因素：

1.國內外新冠疫情狀況持續受注目，元旦後疫情可能更加嚴峻。

2.新台幣升值使外銷股產生匯損壓力，2020年第四季電子股財報受匯損影響待觀察。

3.股債平衡基金於1月進行再平衡。

4.美國紓困案仍可能有變數。

(工商 )