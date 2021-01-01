2021年1月1日騰訊遊戲在華為應用市場下架不到24小時，晚間全數重新上架。騰訊對此回應表示，先前因雙方未能如期續約，才導致遊戲下架，如今已回歸正常下載服務。
先前傳出騰訊遊戲遭華為平台下架的原因為，華為與騰訊遊戲下載的抽成比例未合意。陸媒引述消息人士指出，華為想藉遊戲下載抽成50％，但騰訊並不同意。
另有相關人士指出，自2019年年中起，騰訊對通路商提出三七分成比例，業內認為這意在改變舊有的以手機廠商為主的分發流程體系。一位手機廠商內部人士表示，騰訊就分成的問題一直在與廠商進行談判，但目前中國通路市場較海外更加復雜，不能簡單的認定分成比例問題，也不能照搬海外分成模式。
華為遊戲中心社團扛把子原味布丁於2021年1月1日凌晨公告表示，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。
(工商 )
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