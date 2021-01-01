曾有「桃五線之虎」之稱的王姓男子涉多起案件，遭判10年有期徒刑，2017年假釋，不過今年3月在桃園酒駕被逮。桃園地方法院簡易庭判2個月有期徒刑，但桃院二審認為，他假釋後多次參與公益活動，若給予判刑，將取消假釋，辜負國家予其更生之寬典美意，撤銷原判決，給予免刑。

王姓男子和弟弟、蔡姓男子，曾霸佔拾荒者住家、對其勒索錢財，王姓兄弟還誘拐、性侵蹺家雙胞胎姊妹，因在大園桃5線一帶作惡，被稱為「桃五線之虎」。因涉妨害自由、強盜、妨害性自主等案件，王男應執行有期徒刑10年，在2017年9月假釋出獄。

王男後來在桃園機場附近上班，今年3月，王男因為工作輪班，提神飲用藥酒，下班後被逮，酒精濃度達0.55毫克，檢方聲請簡易判決處刑，他在簡易庭獲判2個月有期徒刑，他提上訴。

桃院認為，他涉公共危險罪，最低刑期為2個月，或者依照刑法第59條減輕其刑，減為1個月，假釋都會撤銷，將入監執行3年多，除了失去現有工作，先前更生努力一筆抹煞，與法院追求社會修復之精神有違。

法官認為，酒駕提高刑度修法，並非酒駕案件惡性重大，而是希望重典遏止國人酒駕不良風氣。若因為判刑，導致假釋被撤銷，後果極端嚴峻，應考量刑罰必要性，是否可能扼殺更生契機。

加上假釋後都沒有犯案，又擔任理貨員，行有餘力時多次參加公益活動，除了照顧生病的媽媽，還照顧女友所生的3歲子女。若減輕其刑，仍嫌過重，依據一般社會通念，確有顯可憫恕之處，因此依刑法第61條第1款免除其刑。法官也期許王男，深切惕勵，勿再以酒後駕車或其他任何案件為「惡小」案件而仍為之，而辜負國家予其更生之寬典美意。撤銷原判決，給予免刑。

(中時 )