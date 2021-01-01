新北市政府消防局第七救災救護大隊今（1日）前往南勢角捷運站進行「快閃CO平安宣導員」一氧化碳中毒宣導。（第七大隊提供）

新北市政府消防局第七救災救護大隊今（1日）前往南勢角捷運站進行「快閃CO平安宣導員」一氧化碳中毒宣導。（第七大隊提供）

新北市政府消防局第七救災救護大隊今（1日）前往南勢角捷運站進行「快閃CO平安宣導員」一氧化碳中毒宣導。（第七大隊提供）

新北市政府消防局第七救災救護大隊今（1日）前往南勢角捷運站進行「快閃CO平安宣導員」一氧化碳中毒宣導。（第七大隊提供）

冷氣團來襲全台氣溫急遽下降，民眾容易緊閉門窗，是一氧化碳中毒的高危險期，為避免民眾錯誤觀念造成一氧化碳中毒，新北市政府消防局第七救災救護大隊今（1日）前往南勢角捷運站進行「快閃CO平安宣導員」一氧化碳中毒宣導，同仁們裝扮成「Q版熱水器」人偶發放文宣及宣導品，獲得不少民眾熱烈迴響。

根據消防署統計資料顯示，以往的一氧化碳中毒案例，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所。其中約有7成發生於冬季的12月至2月等溫度較低的月份。

第七救災救護大隊長洪萬見提醒，天冷緊閉門窗如果瓦斯熱水器安裝位置及安裝型式不當，導致燃燒產生廢氣無法順利排出，空氣不流通就可能造成一氧化碳中毒，故安裝燃氣熱水器要做對「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」5件事，才能保護家人遠離隱形殺手一氧化碳的威脅。

此外，新北市消防局自2021年1月1日起至明年9月30日止，提供新北市民申請熱水器更換及遷移補助3000元，低收入戶最高補助1萬2000元，有申請需求市民可先電洽附近消防分隊，經消防單位派員到府訪查後，如確有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，得進行更換補助作業。

(中時 )