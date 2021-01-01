能仁家商「禁區坦克」史魯齊因為左腿脛骨末端骨折錯過109學年HBL預賽，高雄複賽歸隊復出，經過兩場比賽找感覺，今天對松山高中狂轟個人HBL生涯新高35分，助隊87比66力挫松山，目前在所屬的A組和松山、南山高中、光復高中同樣2勝1敗，戰績排名相當激烈。

錯過預賽的史魯齊，複賽努力跟上比賽節奏，首戰對光復僅獲6分，第2場對高苑進步到16分，今天對松山更加發揮「坦克」本色，包括1記三分球豪取全場最高35分，也讓能仁再度打出爭取分組前三直接晉級八強的希望。

不過今天比賽中和松山中鋒于泓凱對抗時轉身右腳踩了一下，史魯齊坦言嚇了一跳，等下會去照一下X光，明天起床後再看看狀況如何，「因為右腳踝也有受過傷，腳裡面有4根鋼釘跟1塊鋼板，踩了那一下有點擔心，目前是覺得有點痠，不過我從動刀到現在3個多月復原也算快，我也很渴望上場貢獻，還是想幫球隊晉級八強。」

能仁高三後衛林子桓貢獻18分、5籃板、5助攻，同樣功勞不小；松山此役發生26次失誤，比能仁多了7次，全隊以于泓翔14分最高，鍾理翔11分、11籃板「雙十」。

(中時 )