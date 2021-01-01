一年前武漢還是爆發新冠疫情的中心，現在雖無疫情，聚集的人群仍然戴著口罩，這種狀況與仍深疫情之苦的紐約形成鮮明對比。（圖／路透）

新冠疫情全球大流行對各地跨年活動造成了毀滅性的影響，全球各大城市都大幅緊縮或停辦跨年活動，疫情仍嚴重的國家更是慘不忍賭。疫情最早爆發並因封城而震驚全球的武漢市，卻有大批民眾湧上街頭慶祝新年，引發西方媒體廣泛關注，陸媒則驕傲地宣示：「如今全球封城、武漢狂歡。」

《多維新聞》報導說，在2021年新年鐘聲敲響時，武漢有大批民眾紛紛走上街頭慶祝新年，進行徹夜狂歡。與西方國家因疫情被迫縮小慶祝規模或停辦活動的狀況相比，西方媒體紛紛對武漢表達羡慕之情。

美國《有線電視新聞網》（CNN）引用《路透》的標題《在曾遭疫情重創的中國武漢，人們湧上街頭慶祝新年》報導稱，2020年12月31日午夜，大批人群湧上中國中部城市武漢的街道，慶祝新年到來。而在剛過去的2020年，致命的新冠肺炎疫情在當地導致數千人死亡，武漢也在1月底至4月初之間封鎖城市。

報導說，雖然武漢慶祝新年的活動現場有大量警力，對人群進行了嚴格控制。安全人員要求少數未戴口罩的人戴上口罩。做為疫情爆發地，武漢已有好幾個月沒有當地確診病例，最近也已有特定人群開始接種疫苗。不過由於包括北京在內的多個城市出現病例小幅上升，也提醒武漢人疫情尚未完全結束。

美國《國會山莊報》發表題為《照片顯示曾是疫情中心的武漢，人山人海地慶祝新年》的報導，武漢曾經是新冠病毒大流行的中心，但在2020最後一晚的跨年活動中，到處都看到擁擠的人群，這與世界上其他地方小規模的慶祝活動形成鮮明對比。

美國最著名跨年狂歡聖地紐約時報廣場上非常安靜，只有少數人前來慶祝新年，還用圍欄將彼此隔開一段社交距離，顯得非常冷清。圖為時報廣場跨年夜。（圖／路透）

報導稱，而一年前武漢還是爆發新冠疫情的中心，現在雖無疫情，聚集的人群仍然戴著口罩。這種狀況與仍深疫情之苦的紐約形成鮮明對比，著名跨年勝地時代廣場非常安靜，所有的人都戴著口罩，還保持著一定的社交距離。

英國《地鐵報》（Metro）則稱，新冠肺炎疫情爆發已一周年，武漢街頭人潮湧動。而自2020年5月以來，武漢沒有報告過一例本地傳播的新冠肺炎病例。《太陽報》（The Sun）以《武漢笑了？在世界其他地區都在遭受新冠肺炎疫情封鎖之際，武漢市民湧上街頭慶祝新年》為題報導稱，新冠肺炎疫情最初爆發的城市武漢，街道上人滿為患，人們瘋狂地慶祝新年，世界其他地區卻將人們封鎖在家裡。

英國《每日郵報》則在報導中詢問讀者：「你希望現在在武漢嗎？他們的新年比你過得好。」

(中時新聞網)