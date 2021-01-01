經濟部去年12月31日統計結果，三倍振興券超過2,332萬人、98.35％的民眾領取紙本或數位三倍券，三倍券振興經濟效益已反映在去年7至11月餐飲及零售業營額上，屢創歷年同月新高。振興三倍券旨在鼓勵民眾走出戶外、促進消費，帶動民間經濟活絡。至去年12月31日領用截止之統計，紙本及數位綁定超過2,332萬人領取，其中領取紙本券共約2,151萬份，數位綁定共181萬件。11月16日加碼開放持有效台灣永久居留證、外交官員證之外國人領取三倍券，分別有7,144人及793人領取。

經濟部表示，店家收取的三倍券，在今(110)年3月31日以前都可以到全國6,221家兌付金融機構(包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社)兌領。紙本三倍券自去年7月23日開始兌領至12月30日，已兌領金額約611億元，占紙本發行數約94％。

據經濟部的統計，在振興三倍券政策的推動下，零售業營業額在去年7月終止連續5個月負成長後，8~11月均創下歷年同月新高；受疫情衝擊餐飲業，業績也轉為正成長，9至11月份也創下歷年同月新高。

經濟部說，振興三倍券施行下，加上地方政府、各商圈、百貨業者及店家等紛紛推出加碼優惠活動，確實已有效刺激內需市場。另，據主計總處公布去年上半年我國經濟成長率為0.78％，預測全年經濟成長率達2.54％，在公私部門合力下，使台灣經濟逆勢成長，是亞洲四小龍唯一正成長。這些數據顯示政府所推動的三倍券消費措施已有顯著成果，加速復甦並活絡經濟。

此外，經濟部提醒曾於去年7、8月份在超商預付1000元而未領三倍券的民眾，可洽1988處理後續退費事宜。有關振興三倍券後續相關兌換或於超商支付未領券之相關問題，請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

(工商 )