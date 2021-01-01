大陸各地電視台在年末都會有跨年晚會，邀請當紅明星和資深藝人一起迎接新年，而江蘇衛視跨年晚會有一段表演引起熱議，實力派女偶像THE9和國際鋼琴家郎朗合作，但其中2名成員一開口，堪比「車禍現場」的嗓音連郎朗都一臉尷尬神情，幾乎彈到快崩潰。

從選秀節目《青春有你2》出身的實力派偶像團體THE9，和享譽國際的鋼琴家郎朗合作，在舞台上呈現古典樂和流行音樂融合的視覺聽覺饗宴，主要由郎朗彈琴伴奏，THE9成員分別演唱3首歌曲。

虞書欣和趙小棠一開口，堪比「車禍現場」的嗓音連郎朗都一臉尷尬神情，幾乎彈到快崩潰。(圖/ 摘自微博)

伴奏的郎朗都面露難色，出現皺眉尷尬的表情，看得出來相當吃驚。(圖/ 摘自微博)

虞書欣和趙小棠表演〈卡門〉，安崎唱〈我要我們在一起〉，謝可寅則演出〈不想長大〉，但當虞書欣和趙小棠兩人一開口就飆高音，不僅觀眾和網友看傻眼，連伴奏的郎朗都面露難色，出現皺眉尷尬的表情，看得出來相當吃驚；網友也紛紛痛批，她們的歌聲根本是「車禍現場」。

但有粉絲跳出來護航，提到原本表演名單沒有虞書欣，她疑似被突然安排上台，練習時間不夠才出現這種狀況，也換個角度讚賞她們，「至少是真唱」；大陸江蘇衛視2020年跨年晚會邀請許多當紅明星，像是李宇春、周筆暢、張靚穎、郎朗、王霏霏、金晨、THE9和薛之謙等人。

(中時新聞網)