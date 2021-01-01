美股三大指數在2020年最後一個交易日連袂收紅，結束波瀾起伏的一年。道瓊與標普500指數再創新高紀錄，科技股雲集的那斯達克指數全年勁升逾43％，創下2009年來最佳年度表現。

封關日美股交投清淡，終場前強拉尾盤。道瓊工業指數終場揚升0.7％，以30,606.48點作收，標普500指數上揚0.6％，收在3,756.07點，那斯達克指數小漲0.1％，報12,888.28點。

道指在2020年上漲7.3％，標指全年漲幅達16.3％，那指表現格外強勁，年線收高43.6％，寫下2009年來最佳紀錄。美股三大指數季線升幅在10.2％至15.7％之間。

在個股表現方面，2020年標指有6檔成份股漲幅高達3位數，表現最亮眼的是電動車大廠特斯拉，全年飆漲743.1％，網路零售商Etsy居次，年線躥揚301.6％。兩家公司分別在2020年12月與9月納入標指，若能早點加入，標指年線升幅勢必更加可觀。

標指的2020年飆股還有輝達、Paypal、知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）母公司L Brands，以及鋰礦商Albemarle，年線漲幅在102％至122％之間。

新冠肺炎病毒在2020年襲擊美國，美股在2月與3月一度墜入熊市，所幸美國政府與聯準會（Fed）祭出大規模財政與貨幣刺激，美股上演絕地大反攻，自3月觸底反彈後，多次改寫新高紀錄。拜疫苗問世所賜，2020年最後兩個月美股漲勢加速。

疫情掀起遠端工作潮，帶動雲端服務和電腦設備需求，科技類股在2020年氣勢如虹，全年躥升逾42％。半導體類股漲勢凌厲，超微（AMD）全年勁升99.8％，費半指數2020年躥揚51％。

CFRA首席投資策略師史托瓦爾(Sam Stovall)表示，用一個詞彙來概括2020年，這是「前所未見」的一年。

(工商 )