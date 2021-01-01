中央氣象局預報，元旦寒流持續影響，預估清晨各地低溫約8至11度，1月2日、3日寒流減弱，但受輻射冷卻效應影響，早晚氣溫仍低，日夜溫差大，除了要做好禦寒措施，尤其心血管疾病患者及年長者應注意氣溫變化外，更要注意使用瓦斯熱水器保持通風，如果通風不良，要選擇有強制排氣功能的熱水器，避免一氧化碳中毒。

根據消防署統計，2020年已發生12件居家燃氣熱水器一氧化碳中毒事故，共造成1人死亡及42人受傷，其中有10件就是發生在冬天天氣寒冷的時候。而居家環境會發生一氧化碳中毒，約有7成都是屋外式熱水器安裝在通風不良處所，其次就是屋內式熱水器未正確安裝排氣管。

消防署表示，寒流持續發威，天氣冷颼颼，民眾常會緊閉門窗，如果瓦斯熱水器安裝位置或安裝型式不當，就可能會造成燃燒產生的廢氣無法順利排出，而使家人陷入一氧化碳中毒的風險。

消防署提醒民眾，使用瓦斯熱水器一定要保持環境通風，如果通風不良，就應選擇有強制排氣功能的熱水器，而且要請合格的熱水器承裝業技術士來施作，從根本解決一氧化碳中毒的威脅。而使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119求助。

(中時 )