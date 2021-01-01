五月天、周杰倫4度合體。(相信音樂提供)

五月天1日在桃園國際棒球場舉辦第2場「好好好想見到你」巡迴演唱會邀來天王好友周杰倫（周董）擔任嘉賓嗨唱，他們第4度同台合作，默契十足。五月天唱〈突然好想你〉時，周董突然驚喜上台合唱，隨後更接連對唱〈不愛我就拉倒〉、〈說好不哭〉，阿信、周董開心握手擁抱，周董熱情向觀眾、五月天團員們打招呼，周董對主唱阿信直呼：「哎呦，主唱大大。」並笑喊：「又見面了，好開心，哈囉，你們好嗎？」粉絲吶喊回應，氣氛熱鬧。

2021的第一天，五月天興奮向粉絲祝賀，周董也開心向大家祝福：「新年快樂，第一天的第一場就獻給五月天。」周董立刻問阿信：「昨天沒有嘉賓嗎？」阿信回說「對」，周董笑表示「這就對了，就不會冒出老蕭講一些很狂妄的話，不好意思，哥已經是第一個嘉賓了，不過這樣是不夠？」阿信接話：「每天都要來也可以。」周董解釋說貨來當嘉賓的原因，是因為很想看五月天演唱會但門票難買，霸氣：「我直接來當嘉賓。」

周董在台下準備時，剛好聽到瑪莎透露昨他的龍鳳胎兒女在台下欣賞，瑪莎即興獻唱兒歌夯曲〈Baby Shark〉，周董一上台後，笑虧「我只是好奇，五月天演唱會什麼時候開始唱Baby Shark？我在後面聽得蠻仔細的哦。」周董不愧是身為2個孩子的父親，突然興起竟熟練地唱起〈Baby Shark〉，互動逗趣。

五月天、周董頗有私交，周董直誇五月天出道22年來都沒有變，「他們內心是很真誠的，這麼純真的團體很少。」阿信直問：「請問杰倫哥，不純真的團體是誰，S.H.E是嗎？」周董急忙說：「S.H.E很純真，她們解散了是吧？」阿信笑回「她們是單飛不解散。」周董大讚五月天成軍至今都沒有一些衝突，「我覺得真的是很難的一件事。」

阿信提到與周董組成團體「周五組合」，這次仍在周五再度合體，周董不改幽默個性：「我寫了一首歌叫周五你知道嗎？」阿信笑說：「我不知道，怎麼可能！」周董更打趣：「接下來要唱〈說好的幸福呢〉。」隨後笑說：「開玩笑，是〈說好不哭〉。」周董主動提議與阿信一起走下去延伸舞台，與粉絲近距離接觸，引起全場萬人歡呼。

五月天首場爆出自主健康管理者到現場，掀起熱議，阿信在第2場的開場唱到〈知足〉的尾聲時，感性說：「今天是2021的第一天，一直到今天下午，我們也不知道晚上的演唱會能否如期地見到你們。」安慰粉絲：「此時此刻，天上的星星，在棒球場裡，所有的星星都一顆一顆亮起來，每個星星都代表著每一個故事，一個美麗的名字，那就是你，謝謝你們來，謝謝你們來到這裡，謝謝你們。」最後讓粉絲安心：「今天還是非常感謝大家來現場，場內也有做好消毒，請大家放心。」

(中時 )