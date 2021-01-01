7旬老翁忘記回家的路，新北市金山警分局警員助返家。（金山警分局提供）

7旬老翁忘記回家的路，新北市金山警分局警員助返家。（金山警分局提供）

淡水客運司機去年12月28日下午1時許，帶著年約7旬老翁至新北市金山警分局老梅派出所，老翁從淡水後厝站上車，卻忘了回家的路，不知要在哪一站下車。

警員陳永淯立即詢問老翁姓名住址，是否用過餐了？但他都無法回答，陳員除先拿餅乾給老先生果腹。並利用身上掛著的愛心悠遊卡，查詢姓名及其家人的聯繫電話，並隨即聯絡到老翁的兒子前來接回，家屬對警方熱心的協助深表感謝。

(中時 )