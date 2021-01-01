7旬翁搭公車卻忘記回家的路 金山警助返家 22:292021/01/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7旬老翁忘記回家的路，新北市金山警分局警員助返家。（金山警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7旬老翁忘記回家的路，新北市金山警分局警員助返家。（金山警分局提供） 7旬老翁忘記回家的路，新北市金山警分局警員助返家。（金山警分局提供） 淡水客運司機去年12月28日下午1時許，帶著年約7旬老翁至新北市金山警分局老梅派出所，老翁從淡水後厝站上車，卻忘了回家的路，不知要在哪一站下車。 警員陳永淯立即詢問老翁姓名住址，是否用過餐了？但他都無法回答，陳員除先拿餅乾給老先生果腹。並利用身上掛著的愛心悠遊卡，查詢姓名及其家人的聯繫電話，並隨即聯絡到老翁的兒子前來接回，家屬對警方熱心的協助深表感謝。 元旦遊梅嶺自撞 轎車離奇失控撞護欄 2死1命危 元旦假期合歡山急凍 民眾驚嘆冰雪世界 (中時 ) #老翁 #回家的路 #淡水 #姓名 #7旬翁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨年勤畢台中機「警」 記車號逮獲通緝犯 10:522021/01/01 社會 國道南下車潮下午紓解 8條省道今易塞 12:362021/01/01 生活 路上驚見「雙頭蛇」 專家見爬行狂扭嘆：活不久了 12:412021/01/01 兩岸 病妻照顧中風老伴 殺夫自殘 04:102021/01/01 社會新聞 賈靜雯代言富堡仁愛 熱銷七成 04:102021/01/01 投資理財 2020餐廳風雲榜 7間饕客愛店 時間醞釀的中菜新食 17:002021/01/01 生活 元旦連假第2天更塞車 15地雷路段爆光 19:272021/01/01 生活 廢三倍券 保全辯在運鈔車撿到 04:102021/01/01 地方新聞 國道一早路況順暢 6路段上午恐壅塞 09:502021/01/01 生活 石原聰美被深深吸引 大讚小栗旬「零死角帥哥」 20:322021/01/01 娛樂 台中警車置身台7甲線雪景中 交織成美麗畫面 10:542021/01/01 寶島 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 通霄白沙屯驚傳火燒山 暗夜山頭一整排紅通通 嚇壞用路人 - 社會 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 貓砂倒馬桶阻塞管線 大樓冒出惡臭糞水 住戶崩潰 - 社會 元旦遊艇趴內幕 僑生「20瓶香檳」開喝迎新年 目擊者：他甲板嘔吐落水 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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