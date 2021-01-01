2020年因新冠肺炎衝擊，台灣民眾的生活遭到一些不方便。2021年台灣的國運究竟會如何？命理師詹惟中表示，他特地前往板橋大佛寺，抽到上上籤，並表示，台灣需要中國大陸跟美國兩個貴人。

2021年台灣的國運？詹惟中在談話性節目《國民大會》中表示，他赴板橋大佛寺，求觀世音菩薩給台灣一個命運的指導，抽到第九十首上上籤，代表苦盡甘來，之前是開低走高。籤曰「如魚得水」，台灣就像一條魚在海中間，是遊刃有餘的。籤詩「忽朝一信下天墀，寶貝船裝滿載歸，若問前程成底事，始終應得貴人提。」

詹惟中指出，「忽朝一信下天墀」，天墀是屋角支撐的地方；重要的一句是「寶貝船裝滿載歸」，是說台灣像船一樣，可以滿載而歸，收穫很多，代表外資或者是華人投資台灣，大家把東西送進來，這是好事。

詹惟中分析說，「若問前程成底事，始終應得貴人提」，指的是台灣的國運，終須要貴人來提拔的意思，要找貴人來提拔，才會讓好的事更加顯現出來。按照現在的國際局勢，尋求美國讓我們更加分，也希望兩岸關係會更好，所以貴人就是中國大陸跟美國；貴人是國際地位比我們高的，來給我們支持，跟大陸的互動不要那麼惡化，美國的支持提升也是重點。

(中時新聞網)