一名媽媽網友在網路氣憤爆料，日前老公同學一家人來作客，唸國中的兒子卻偷走17歲女兒放在洗衣機裡的內褲，當場被女兒抓包從背包翻出贓物。女兒發現內褲上還染有男生體液，當場崩潰痛哭。國中生父母懇求放過孩子，願意賠償半年薪水30萬，她堅持報警，沒想到老公心軟同意原諒，夫妻兩人為此展開冷戰。

這名網友在臉書社團《靠北老公2.0》貼文指出，老公大學同學夫妻帶著唸國中的兒子來家裡作客。閒聊一陣後，17歲的女兒突然把她拉到一旁，說她懷疑人家的兒子在洗衣機裏偷走她未洗的內褲。而且1個月前這家人來作客之後，女兒就已經掉了一次。

原PO說，因為有客人來怕失禮，洗衣機頂蓋是關閉的，但國中生進洗手間10幾分鐘後出來，頂蓋卻是開的。女兒立刻清點洗衣機內衣物，確認內褲失蹤。「當我還沒來得及反應，她便逕自翻開那男生剛才碰過的背包搜尋。不幸地，她猜中了，大叫和嚎哭起來。上面還有一些男性分泌物，他無法抵賴。」原PO氣憤描述經過。

原PO堅持報警，但對方父母懇求放過孩子，想不到連老公也說「別毀他的前途」，老公送客回來後，表示他們願意付30萬元和解金，換取我們放過他兒子。原PO很反對，認為金錢不能買下女兒的尊嚴，也不能確保他不再犯。但老公認為畢竟是老同學兒子，而且已受到教訓，女兒也沒有甚麼損失。「30萬元超過他6個月工資，不如收下，以後不見面就好」，原PO說對老公很失望，已經冷戰了三天。並強調：有錢就能任性嗎？「錢已經在我們的戶口裏，我真的很想退回去。還有，證物還在我家，用保鮮袋封存好。」

看到PO文，網友們十分同情母女遭遇，「太變態了，這種行為不可取，若是換去別人家也這樣呢？」、「什麼叫女兒沒有受到傷害？她陰影面積超大吧！」、「傻眼，去人家家裡作客，偷女生內褲？這兒子肯定病得不輕！」、「病態型尋求刺激感，要糾正」、「30萬或讓這小男生因偷竊留下污點，都彌補不了妳女兒受的傷害，這才是妳和老公該費心的」，也有網友認為考慮一下老公立場，給對方一個機會，「得饒人處且饒人！小孩行為偏差！！講一講就好！」、「人家父母一定也不好受，各退一步吧」、「小孩正值青春期，給孩子一個機會」、「讓他們去找律師公證寫悔過書跟切結書，不要拿錢」。

(中時新聞網)