在新冠疫情重創能源價格之下，石油巨擘艾克森美孚(Exxon Mobil)證實該公司計畫認列最高200億美元的資產減損，而此舉恐導致第四季度虧損。

艾克森美孚在提交美國證交會(SEC)的文件中指出，他們打算於第四季大幅減記180億～200億美元上游資產，主要集中於原油探勘與生產業務。

艾克森美孚要到2021年2月2日才會公布第四季財報，但該公司在呈交SEC的文件中指稱對於連四季虧損早有預期。受到疫情衝擊，石油需求與價格陷入低迷，導致艾克森美孚2020年前三季業績虧損。

對於艾克森美孚而言，2020年可說是充滿挑戰的一年。除了公司股價全年暴跌約41％外，他們還得配合股東與投資人要求，試圖推動改革並提高在乾淨能源方面的投資。

石油業近日面臨史無前例的低潮，加上油價展望充滿不確定性，促使業者紛紛減記資產，艾克森美孚僅是最新一例。

(工商 )