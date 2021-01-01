許多男性都期盼能走桃花運，最好走在街上就有美女投懷送抱，然而上述情節若真實發生，恐怕還是會讓人相當錯愕。大陸四川一名計程車司機近日載到一名女乘客，才剛抵達目的地，對方突然在準備下車前對他強吻，讓他當場嚇壞，只好趕緊側臉閃避。事後，女乘客給了人民幣15元（約新台幣64元）作為補償，事件引發熱議。

《網易新聞》報導，這起事件發生在去年12月30日，四川省江油市一名計程車司機當天載到一名女乘客，誰知對方到達目的地準備下車前，竟趁著付錢時，無預警地摟過司機的脖子，接著突然湊上嘴強吻；司機見狀當場嚇傻，趕緊側臉躲避，同時也極力反抗，無奈事發突然，仍無法逃過女乘客的嘴唇。

事發後，該名女子多給了人民幣15元，算是精神損失與安慰費，雙方也沒有鬧上警局，但細節傳開後，仍在網路上引發討論。有網友認為，計程車司機沒什麼損失，類似遭遇也是百年難得一見，與其說遭到了強吻，倒不如說是走了桃花運。

另一派人則直言，若將2人立場倒過來，計程車司機早被認定是性騷擾，甚至會被刑事拘留。據悉，大陸民法的第1001條今年正式實施，未來性騷擾將不再有男女之分，即便是女性騷擾男性，照樣可以依法起訴。

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(中時新聞網)