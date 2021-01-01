新聞界知名主播夫妻檔岑永康和張珮珊結婚19年，兩人育有一對子女，前段時間張珮珊陪小孩到紐西蘭讀書，夫妻分隔兩地，終於在2020年底回台，一家人團聚；近日他們在臉書粉絲專頁紀念婚姻邁向第20年，曬出多張親密互動照，甜蜜喊話閃瞎眾人。

岑永康和張珮珊原先都是知名電視台主播，卸下主播身分轉型主持人，兩人在2001年結婚，婚後先後生下女兒Sammi和兒子Ethan，並經常在臉書粉絲專頁分享家庭生活；兩人都相當看重小孩的教育，為了讓他們有好的讀書環境，還遠赴紐西蘭置產，張珮珊更當慈母離台去當地陪讀，直到去年12月才回台。

近日他們在臉書粉絲專頁紀念婚姻邁向第20年，曬出多張親密互動照，甜蜜喊話閃瞎眾人。(圖/ 摘自岑永康張珮珊窩幸福臉書粉絲專頁)

近日他們在臉書粉絲專頁紀念婚姻邁向第20年，曬出多張親密互動照，甜蜜喊話閃瞎眾人。(圖/ 摘自岑永康張珮珊窩幸福臉書粉絲專頁)

今（1）日岑永康和張珮珊的官方粉絲專頁曬出一系列兩人年輕時的親密照，寫著「用一些摸來摸去、咬來咬去的照片，紀念一下我們婚姻邁向20年」，畫面中兩人一下摸臉、一下咬手，恩愛模樣十分令人稱羨；兩人開心慶祝紀念日外，也甜蜜喊話，「謝謝你一直那麽好」。

粉絲們也很替他們感到開心，紛紛留言「羨煞眾人耶」、「加油，開開心心」、「記得多年前在台北見到你在採訪，當時就是這個樣子」、「這系列好好看」、「愛的好濃烈」、「越活越年輕，這合理嗎」；連藝人小馬倪子鈞都跳出來開玩笑，「當場咬給我們看」。

(中時新聞網)