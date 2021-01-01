台灣邁入高齡社會，國家發展委員會推估十年後2030年，將有24％為65歲以上人口。（盧金足攝）

台灣邁入高齡社會，國家發展委員會推估10年後2030年，將有24％為65歲以上人口，相當每四人就有約一人為老年人口，2050年更可能高達36.61％，即每3人就有1人是65歲以上

，高齡人口增加所帶來的居住、生活轉變，建築開發業者規畫居住環境超前部署，標榜年輕人與銀髮族的青銀共居社區，成為市場潮流。

面對高齡與退休潮，建築業者規畫時也因應退休生活，草屯、霧峰、溪頭等地以回歸自然的養生度假宅為訴求；烏日地區出現針對銀齡對象畫劃的健康養生飯店「康茵行旅」；以及沙鹿區標榜青銀共居的「好好聚落」，獲客戶青睞。

南投地區為國家級旅遊景點最為集中區域，包括日月潭、溪頭、合歡山等都位在南投縣，草屯鎮生活機能齊全，吸引建商前往開發休閒渡假宅。

久樘「四季Villa」現場專案指出，受疫情影響國內旅遊風氣大盛，健康意識抬頭，離塵、養生的休閒宅蔚為風行，南投地區的好空氣、山林景緻，是退休族群最愛的登山健行路線

，不少民眾選擇周五先到草屯住一晚，隔天早起出發爬山，久樘「四季Villa」剛好打入這塊市場。

溪頭地區受歡迎的旅遊養生小宅產品，如「寓上溪頭」、「愛上溪頭」等建案，也有建商鎖定高端客層，推出樓高四層的電梯別墅，行情不輸市區豪墅產品。

位在霧峰桐林里的「桐林軒境」，客源來自大台中地區以外，也有來自新北的客人，年齡屆於40至60多歲的半退休族，在經濟條件有基礎之後趁早圓夢。

沙鹿的「好好聚落」與烏日的合勤「共生旅店」，屬於銀齡住宅的硬體與軟體結合的特殊產品，「好好聚落」跨年齡層的共居、共學是最大的不同點，入住的會員還可藉由園區設施、服務持續實現自我。

受矚目的合勤「共生旅店」訴求為高齡友善行旅，從居住、餐飲、活動、教學全方位銀齡住宅，空間採無障礙設計，還有零接觸的智能語音客房管家，可以聲控調整空調溫度以及緊急呼救，與銀行合作信託機制的共生宅產品，帶動共生宅潮流。

(中時 )