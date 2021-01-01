《軍事時報》1日引述美國國會研究處日前的報告，指出肥胖衍生的各種問題，儼然成為美軍「不能承受之重」；包括受傷風險較高、大量醫療費用、因傷而損失的部署時間，甚至是役期期滿前遭淘汰退伍。據統計，五角大廈每年要花費逾10億美元(約新臺幣283.7億元)，處理肥胖及其衍生的相關問題。

報告指出，「在招募進來的新進人員中，如果原先有體重超標的問題，後來卻減重而通過標準者，或因美軍放寬標準而得以入伍者，有高達8成的人在完成新訓前便遭淘汰而離開軍隊，但軍方已投入高額的訓練成本」，報告建議「立法當局應將肥胖列為優先考慮議題」。

從區域來看，由於美陸軍招募的士兵主要來自南方，而南方又是美國肥胖人口比例最高的地方，無疑讓問題更形嚴重。再者，陸軍的保守文化，讓其偏好招募來自中西部農業州的青年；然而，中西部卻僅次於南方，為美國肥胖人口次高的地區。

報告建議，國會應要求各級學校改善食物的質與量，提出改善父母與小孩運動與飲食習慣的計畫，增加學校體育課教育，以及社區廣設體能活動空間。目前五角大廈與農業部有「新鮮蔬果計畫」，該計畫允許學校向農業部購買新鮮蔬果，運輸則由國防後勤局負責，迄今已有320萬美元的食品送至學校餐桌上。

此外，陸軍也自立自強，從體能鑑測與供餐上提出自己的解決方案。就體能鑑測上，為彌補「陸軍體適能鑑測」(APFT,包含伏地挺身、仰臥起坐與2英里長跑)不足；陸軍於2017年開始「專長體能鑑測」(Occupational Physical Assessment Test, OPAT)。每位新兵入伍時都須接受測驗，以確保符合其軍職專長的肌力與體能需求。

專長體能鑑測測驗項目。

OPAT測驗項目包括：立定跳遠(160公分及格)、坐姿爆發投擲(Seated power throw, 450公分及格)、硬舉(160磅及格，約72.5公斤)、間歇跑。依據各軍職專長體能需求不同，將成績分為3個等級，分別為適中(金色)、體能顯著(灰色)與重體能(黑色)。

不過，隨著陸軍傷兵問題嚴重，已有高達5.8萬人因傷無法部署；為改善戰備水平、降低部隊因訓練而受傷比率，並改善部隊體能文化，陸軍將APFT進行大幅修改，並推出包含6大項目的「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)。這6大主要在測驗士兵最大肌力、爆發力、肌耐力、心肺功能等運動表現。

不過，隨著國會質疑ACFT恐促成性別不平等，以及過度高舉肌肉文化，而遭到2021年《國防授權法案》強制暫停，直到獨立專業機構做出全面評估報告為止。

(中時新聞網)