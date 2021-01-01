歷經7年的談判，最後因美國總統川普的瘋狂政策間接促成中歐投資協定完成談判。(圖／路透）

中歐投資協定談判前後談了7年，竟出乎外界預料地在預定的時限內完成談判，美國聞訊大為跳腳，歐洲各國議論紛紛，中國則鼓掌稱慶。外界都認為這是大陸在全球地緣政治上的勝利，有力回擊了美國總統川普上任以來對中國的全面性戰略對抗政策。川普在對抗中國之前，先挑動與歐美多國的貿易糾紛，反而讓歐盟鐵了心要與中國建立穩定的經濟關係，美國抗中政策則讓中國急於拉攏歐盟，川普左推歐盟、右推中國，在卸任前把中歐送作堆，若數促成中歐投資協定最大推手，應非川普莫屬。

《多維新聞》的分析也指出，在華盛頓權力交接的關鍵時刻，中歐及時避開美國完成談判，其中的意涵值得玩味。首先從中國方面來說，過去一兩年川普發動的中美貿易戰、科技戰，確實給中國造成不小壓力。川普對中國的全面打壓，讓中國感受到必須加強與技術先進的歐盟的聯繫。其次，川普對中國展開「新冷戰」，逼迫中國不得不在全世界尋找更多的夥伴和朋友，而歐盟是中美之外全球最具實力的政治經濟體，北京自然需要盡一切辦法與歐盟加強關係。

分析認為，川普的瘋狂讓中國放棄了對美國的友好幻想，川普過去4年對歐盟的冷漠與傷害，則讓歐盟下決心走自己的道路。在「美國優先」的政策主導下，川普祭出關稅手段，要求歐盟提高軍費開支，對歐盟大敲竹槓，自此歐盟明白已不能再依賴美國，必須在經濟上、國防上有更多的獨立性。

分析文章指出，中國在2020年首次超過美國，成為歐盟第一大交易夥伴，而且不久的將來大陸亦將超過美國成為世界第一大經濟體與第一大消費市場，加強與中國的經貿合作，符合歐盟的根本利益。

川普4年來的折騰，真正讓中歐雙方感覺到彼此的重要，很有默契地抓住了美國權力交接的空窗期，合理地避開美國的干擾，加快了談判步伐，終於在2020年底完成影響深遠的中歐投資協定談判。雖然拜登很不高興，但這就是現實，中國與歐盟都不願再受美國擺佈。

文章最後指出，習近平曾說中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復蘇，促進全球貿易和投資自由化，但從某種意義上說，川普也從反方向為此作出了貢獻，雖然這並不符合他最初的本意。

(中時新聞網)