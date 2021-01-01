蘋果去年發表專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，正式與合作15年的英特爾X86架構處理器說再見，英特爾甚至在CPU市場也遭到AMD追擊，顯卡市場則是早被NVIDIA，甚至是7奈米製程研發延宕，都一再讓英特爾發展讓人擔憂。對此，英特爾股東、激進避險基金 Third Point要求公司高層重新整頓，甚至逼拆分失敗的收購資產。

Third Point日前發信給英特爾董事長Omar Ishrak指出，建議英特爾董事會聘請1名知名投資顧問評估公司戰略，包括英特爾做為一家半導體巨頭，是否打算拆分部分失敗收購資產的可能性。英特爾則是回應，歡迎所有投資人提供關於強化股東價值的建議，本著這種精神，英特爾期待與Third Point 展開交流。對此，英特爾股價大漲超過5%。

不過，《Barron’s》報導，摩根士丹利分析師 Joseph Moore提出最新研究報告提到，英特爾面臨晶片製造實力落後，以及來自AMD競爭、人才流失，還有蘋果等大客戶自家研發晶片，並放棄長年與英特爾的合作關係，2021年對於英特爾仍是巨大挑戰。

Joseph Moore表示，晶片製造問題是英特爾最大問題，但若英特爾打算將晶片製造業務外包，目前最有可能的晶圓代工廠只有擁有最先進技術5奈米的台積電最有可能。報告指出，英特爾想回到晶片製造的龍頭地位，已經希望不大，依賴晶圓代工反而有利英特爾，但顯然英特爾不願完全走上這條路。

Joseph Moore強調，英特爾必須選擇要轉型為 IC 設計廠商，而不是追求過往的「垂直整合製造」（IDM）模式，或立即提升晶片製造能力，藉此生產最先進製程的晶片。英特爾去年9月曾指出，將在今年1月決定是否將晶片製造業務外包。

(中時新聞網)