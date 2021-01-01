大陸網紅周揚青曾與羅志祥交往9年，去年4月突然PO文證實情已逝，更手撕舊愛渣男事蹟，讓羅志祥與「蝴蝶姐姐」愷樂事業一齊崩壞！事隔8個月，周揚青稍早又突然PO出千字長文，坦言曾以為與羅志祥是一輩子都不會放手的愛情，分手那段時間更是她最灰暗的一段日子。

周揚青突然在微博PO出千字長文，坦言在她人生30年來，2020年是讓她最難忘的。因為在2020年之前，她的人生順遂，朋友們也羨慕她有幸福家庭、甜蜜的愛情、成功的事業和真心的朋友。

30歲的周揚青認為2020年是她人生最難忘的一年，沒了親情也沒了愛情。(取自周揚青微博)

未料在2020年後，她便經歷了親人生重病的絕望與痛苦，「緊接著又結束了曾經以為一輩子都不會放手的愛情。」周揚青說，那段時間是她最灰暗的一段日子，有那麼幾刻是真的消極與絕望，更曾一個人跑到湖邊大哭，問老天為何要這樣對她，讓她一下失去那麼多。

周揚青更形容2020年是她的事業年，在一個地方跌倒了，就在另一個地方獲得更多，「沒有什麼事可以打敗我，我一定一定要努力並且更努力，做好我的事業

即使被再多人不理解和嘲諷，我都要證明給自己看，我就是很優秀！」更鼓勵自己不用害怕2021年，因為即便再糟，她一樣能把它變得很好。

周揚青的這篇正能量PO文，隨即引發網友熱烈回響，粉絲也感動留言說：「妳真的很棒！！！妳知道我為什麼喜歡妳嗎，因為妳就像小太陽一樣，永遠懂得上進，也懂得珍惜身邊的一切，2021妳會越來越好的！！！」

(中時新聞網)