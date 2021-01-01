金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，一連唱8首經典歌曲讓歌迷大飽耳福。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

全台唯一元旦演唱會，由狼人殺男團五堅情熱情開場。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

粉絲不畏霸王級寒流低溫，搭帳棚夜宿排隊等待入場。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

主辦單位於開放入場前，派出消毒車於場地內反覆噴灑消毒水霧，確保防疫完善。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園元旦萬會在環景煙火秀與摩天輪燈光秀畫下完美句點。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

全台唯一元旦演唱會今天在麗寶樂園渡假區熱鬧登場，現場堅守高規格防疫，以確保入場民眾安全。首先由五堅情率先開場，前一晚就有粉絲不畏霸王級寒流低溫，搭帳棚夜宿排隊等待入場；最後由蕭敬騰壓軸演出，一連唱8首經典歌曲，還走到台下與歌迷大玩自拍，讓全場粉絲為之瘋狂，整場吸引上萬民眾一起渡過2021元旦夜。

「台中麗寶跨年雙演唱會」於晚上8點開始，歌迷們不畏寒流低溫，傍晚5點前管制入口處就出現不少人等候，就為搶先卡位，還有來自北、中粉絲特別揪團，衝著狼人殺男團「五堅情」而來，相約前天在現場搭帳棚過夜，5個人擠一個帳篷，只為一睹最偶像風采，誓言要搶下舞台第一排。

晚間卡司有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，最後由金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，一連唱8首經典歌曲「讓我為你唱情歌、阿飛的小蝴蝶、王妃」等，還走到台下與歌迷朋友大玩自拍，吸引1萬人入場聆聽，最後在5分鐘的環景煙火秀與摩天輪燈光秀畫下完美句點。

麗寶樂園渡假區表示，配合中央公佈「跨年等大型集會活動防疫五大原則」推出高規格防疫，活動現場於開放入場前，派出消毒車於場地內反覆噴灑消毒水霧，確保防疫完善；演唱會活動現場人數下修，限制在3萬人以下，進出參加者必須嚴格配合防疫措施，包括實聯制、紅外線體溫感測、全程佩戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，以及確實酒精消毒才可入場，若不配合將不開放進入活動區域，並與台中市政府警察局大甲分局合作，派出訓練有素的防爆犬出勤，確認場域安全。

(中時 )