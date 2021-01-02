知名台裔美籍設計師王大仁（Alexander Wang）日前被爆出性騷擾甚至性侵醜聞，自稱受害者包括男女兩性和跨性別年輕模特兒，造成時尚圈震撼，王本人12月31日為自己辯解。

「紐約時報」等媒體報導， 最初是一位男模穆尼（Owen Mooney）上傳TikTok影片，訴說他2017年在紐約夜店遭王大仁碰觸身體騷擾。隨後IG帳號Shit Model Management轉發這則短影音，招致更多不堪入耳的爆料。

有人指控遭王大仁在飲料中下藥，清醒後發現被王猥褻，甚至有更嚴重的行為，但因忌憚王在時尚圈的勢力大、人脈廣，而在當時不敢對外張揚。

王大仁12月31日向「時人」雜誌（People）發表聲明，否認這些指控。聲明中說，這類指控毫無根據且荒唐不實，社群媒體又加以錯誤放大。他自稱從未涉及指控者描述的殘暴行為，如今打算釐清事件始末，並追究在網上散播不實傳言者的責任。

(中央社)