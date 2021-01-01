總統蔡英文發表元旦談話，提到只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，「我們願意共同促成有意義的對話」。前民進黨立委沈富雄認為，蔡總統今天的談話其實乏善可陳，照本宣科；如果真有善意，應該叫對方習總書記。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨對民進黨是很nice的，剛剛國民黨文傳會主委王育敏說，蔡總統這一次是有善意，因為蔡總統過去一直都講中國，這一次是講北京當局。沈富雄卻覺得蔡的稱法沒有什麼善意，如果真的有善意，應該叫習總書記，人家有名有姓有官，然後看他怎麼叫妳，妳就等他，先丢牌，看他怎麼回。

沈富雄表示，蔡總統今天的談話其實乏善可陳，照本宣科，第一要對等，第二要尊嚴，只有這樣講。當然她不能不這樣講，誰要一開始就說不對等，然後我沒有尊嚴，不會的，所以對等尊嚴是白講的。妳要有動作，要有後續的行為，這樣講過，今天就混過去了，就沒事了嗎？他覺得台灣海峽其實理想上應該變成非軍事區才對，現在台灣海峽好像當年以色列的加薩走廊 ，怎麼變成大家耀武揚威的地方，台灣現在一天到晚戰雲密布。

沈富雄覺得，因為中美惡鬥的關係，台灣人回來了，錢回來了，台幣升值了，一片欣欣向榮；如果台灣海峽沒有這些戰爭的氛圍，為何強調是氛圍，因為不會打仗，他再重申一次，大陸

不會打，美國也不想打，所以大家若有一個君子的承諾，說我們這個都是玩假的，若沒這樣演不能交代，若真能如此的話，那台灣的潛能將非常非常無限，甚至能和瑞士、瑞典相比。

沈富雄指出，今天靠藍的、靠綠的、靠紅的，是無解的，因為各有各的包袱，各有各要對自己人交代的地方，這個面子都要照顧。所以要有跟大家的利益都不相干的一股强大力量，來強迫說不可以這樣玩下去、這樣玩下去、我們多數人的利益要怎麼玩。

(中時新聞網)