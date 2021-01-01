台北市跨年晚會照常舉辦，管制區人數上限從8萬人降為4萬人，而且民眾須戴口罩、禁止飲食、保持社交距離，並完成實名制才能入場。前民進黨立委沈富雄直言，台北市長柯文哲沒膽，去台北101跨年晚會得到新冠肺炎的，「我負責」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中喊柯文哲沒膽，台北跨年晚會8萬人減為4萬人，敢就做下去，後來管制區內入場人數只有2萬多人；所以去跨年現場因而得到新冠肺炎的，「我負責」。

沈富雄認為，台北的天空還是相對乾淨的，所以他挺柯文哲，所有的人都罵柯文哲，這是因為柯文哲過去愛現。

沈富雄還指出，衛福部長陳時中實在令人怨嘆，因為他實在太威權、太霸道了，好像所有的事情都他講的算，因為他整個防疫的前半期，對於那些要回來的人，實在太苛、太歧視了。現在後半期，相對於那個時候的猛兇，他肯定陳時中，幾天前他說英國驚傳變種病毒，全球近40國斷航，但他不斷航，說我們是這個防疫的堡壘，我們的醫療資源是夠的，但第二天卻翻盤了，讓他滿臉豆花；沈富雄認為要改也可以，不過要講個道理，為什麼堡壘會一夜崩盤呢？

(中時新聞網)