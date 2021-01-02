有一種美味讓人從小吃到大還是如此地難忘！

「冒煙的喬」品從80年代高雄港興盛時期，就陸續引進許多外國料理及文化，更以各式創意美味、熱情的服務為其核心精神，為的就是讓顧客享受最高品質的美食及服務。每間分店裝潢則充滿繽紛復古美式風格，細節處卻又各自不同，店內也擺放許多充滿巧思的陳列物，像是台中國美店的超大彈珠台就是每個顧客必拍的景點照；也因為道地獨特異國料理和充滿風格的用餐環境，擄獲了許多饕客的味蕾，更成為許多明星、遊客指名到訪的餐廳。

有一種美味叫難忘—Smokey Joe’s Group冒煙的喬(圖/EVENT365生活誌 冒煙的喬 提供)

招牌美味雙天王－特製煙燻豬肋排、酥烤德國豬腳的好味道，讓許多顧客流連忘返，立刻被美味圈粉！主廚在道地美墨菜色的基礎下，更加入創新亞洲系菜色，帶給顧客更多想不到的好味道；此外，餐廳內多元的設計風格更是驚艷每一次前來用餐的顧客，享受一場場絕佳的視覺、味覺饗宴！

有一種美味叫難忘—Smokey Joe’s Group冒煙的喬(圖/EVENT365生活誌 冒煙的喬 提供)

有一種美味叫難忘—Smokey Joe’s Group冒煙的喬(圖/EVENT365生活誌 冒煙的喬 提供)

冒煙的喬，始終堅持進步～道地的美墨菜，讓每個人都能一吃「JOE」上癮。

(中時新聞網)