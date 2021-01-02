「一年過去了，存款數字卻依舊不動如山～」、「為何別人都可以輕鬆存那麼多錢？」、「從明年開始，一定要認真存錢了！」……，歲末年終之際，稍稍停下腳步靜思自省，是否才驚覺原來自己有很多的不足而感到懊惱不已？無奈今年剩沒幾天，很難再有較大作為，只能來年再努力了！

或許你曾經看過、聽過無數的儲蓄理財妙方，只是偏偏無法為自己的荷包「進帳」，究竟是為什麼？小花平台提醒你，這可能是因為你有自己看不到的理財盲點，使得自己的財富遲遲未能增值，卻仍不自知……，以下整理一般人常見的5個理財盲點及其應對方式：

盲點1、對消費數字不敏感，也不信任自己的理財能力，很容易養成妄自菲薄的習慣。

應對方式：沒有數字觀念不打緊，重點是要給自己不設限的挑戰、不設限的期許，除了不斷進修自身領域專業知識外，最好也能涉獵其他領域知識，請記得：沒有持續的學習就如同坐吃山空，起初原地踏步、繼而落後，最後更被淘汰出局。

盲點2、受限於根深蒂固既有的理財觀，尤其害怕錢不在手上的感覺，一定要存在戶頭裡才能感到心安。

應對方式：你是否認為把錢放在銀行裡生利息是最安全的？需知銀行存款利息根本追不上通膨的速度！如果你不懂理財只願意把錢放在銀行裡，建議你：經常翻閱財經新聞，不厭其煩地參與各類理財講座、課程，即時掌握全球市場脈動，以擴大個人視野格局高度。

(中時新聞網)