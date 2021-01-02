中澳關係降到低谷，大陸在各種商品進口管制之餘，仍無法對鐵礦石下手，因為每年消耗約10億噸有62%來自澳洲。要找到品質和產量相近替代來源，解答可能在西非小國幾內亞。該國西芒度(Simandou)，預計量產後每年能提供1.5億噸，但最快也要5年後，而且假設若與澳洲鐵礦石「脫鉤」，西芒度的產量野無法完全填補。

西芒度鐵礦是世界最大未開發鐵礦，已探明和推斷的儲量超過22.5億噸，總儲量甚至可上看50億噸，品位66-67%(即有用礦物含量佔總質量百分比)也是世界頂級，屬優質露天赤鐵礦。幾內亞也是撒哈拉沙漠以南最早與中國大陸建交國家，在中國國家主席習近平提出「一帶一路」後也是最積極響應國家之一。

不過要開採西芒度鐵礦，首先必須克服鐵路、港口等基礎設施問題，最快預估雖是2025年,

但礦界更多合理預估是10年。此外，市場分析多半對西芒度能替代澳洲鐵礦感到懷疑。

標普全球普氏(S & P Global Platts)指出，2020年前3季(1到9月)中國向澳洲進口鐵礦石就有8.68億噸，這是根本無法從其他地方找到的產量。「西芒度可能成為中國的替代供應來源，但不可能完全取代澳洲鐵礦石。」

大陸現有第2大鐵礦石來源巴西可能也很難趕上澳洲，巴西僅提供約20%用量，而且該國鐵礦石品位並不如澳洲，考慮到運費因素後也沒有價格優勢。

(中時新聞網)