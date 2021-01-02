這篇一樣是增、減資的懶人包系列，

第 1 篇和第 2 篇都是有關「減資」的主題，分別是：

→【減資懶人包1】減資的 4 種目的

→【減資懶人包2】減資的 3 種方式

接著繼續來介紹「什麼是增資」？

提到增資，簡單來說，

就是公司因為「某些目的」需用到更多錢，

因此發行更多股票來向市場募集資金，

不過增資是怎麼樣進行的？對於股價又有什麼影響呢？

我這次也會把增資分成上、下 2 篇來寫，

這篇會以「增資的目的」及「對於股價的影響」為主。

增資是什麼？→ 發行新股募集資金

增資大多是「現金增資」也可稱為「現增」，

意思是「公司需要更多資金」所以 印出更多股票來換取現金，

以募集資金的對象來看還可以分成：「原有股東」及「市場投資人」，

大眾對於公司進行現增的態度都抱持 負面看法，

就像我們一般對於「借錢這件事情」的感受一樣，

簡單想，如果今天有個朋友和你借錢，

你也一定會認為，絕不會有什麼好事...大概就是這種感覺啦

不過其實以這樣的單一角度來解釋這件事情，並不是很客觀，

因為公司需要現金的目的並不一定是不好的，

下面我們會再提到公司增資的常見目的。

開始前要先了解，現金增資會影響「財務比率」

在開始之前，要先給大家一個觀念，這樣接著會比較好講，

在減資篇我們有提到，減資有一種目的是：改善財務，提升 ROE、EPS

忘記了沒關係，先複習一下

ROE 公式為：稅後淨利／股東權益

EPS 公式為：稅後淨利／流通在外股數

※股東權益裡又包含「股本」也就是「流通在外股數」

而做現金增資、減資，會直接影響到股本的大小，

減資因為流通在外股數變小 → 分母變小，進而讓 ROE、EPS 變大；

但反之，增資就會因為使流通在外股數變大 → 分母變大，ROE、EPS 變小，

這樣來看，如果公司在增資以後沒有順利使稅後淨利放大，

財務比率就會不進則退。

公司進行增資的常見目的有 3 種

回到公司進行增資的目的，

一般在看到上市櫃公司的現金增資公告時，

都會附上一個「本次增資資金用途」的項目，

這個就是增資的目的，常見的有：

1.充實營運資金

2.償還銀行借款

3.改善財務結構

有時也會看到 2 個一起來的)、(資料來源：公開資訊觀測站)

但上面 3 種是公告，是寫給主管機關看的，可能有點文言文

再白話文且實際一點，可整理如下 3 種：

1.拿去投資(充實營運資金 → 等待投資及擴廠機會)

2.拿去還錢(償還銀行借款＋改善財務結構)

簡單來說，就是上面 2 種，但還有 1 種是比較檯面下的

3.服務大股東(不會在公告上看到這樣寫)

這就是 Peter 認為的 3 種常見增資方式

1.拿去投資 → 現金增資是為了「進行更多投資」

第一點，公司擴大投資項目、資本支出或是其它計畫，

這個目的聽起來就舒服多了，

畢竟公司借錢的立意，是要把錢拿去賺更多錢，

在未來可能有機會回饋更多好處給股東，

當然啦，這些擴大投資、資本支出的動作都是屬於「投資」的一部分，

投資有賺也有賠，所以就算是這個目的，也不一定有所回報，

還是有一定的風險存在，

因此對於股價的影響，比較不會單以「現增」這一件事情來看，

主要還是得看後續營收及獲利的變化，

除此之外，也因為上述提到，

現金增資後會因為股本變大，進而使 ROE、EPS 變小，

所以公司的成長沒有跟上股本變大的幅度的話，

獲利還是有可能會呈現衰退的。

2.償還債款、改善財務比率 → 欠債不夠還，只好「跟股東借錢償債」

第二點就是現增會被一般投資人敬而遠之的原因了，

公司欠的債無法自己償還就算了，還和股東要錢來還錢，

更何況，增資後又會像上面提到的影響到「ROE」及「EPS」的表現...

不過，以這類目的進行現金增資的公司也不在少數，

為什麼還是會有投資人願意去投資這樣的公司呢？

這邊要先帶到一點現金增資的規則，

因為現金增資的價格一般都會比「股價」來的低

這樣對新的投資人或是舊的股東才有再拿錢出來投資的吸引力，

（例如股價 100 元的公司，現增認購價就會低於 100 元，常見的是 8 折上下）

如果公司在現增的時間點附近又剛好釋出「利多消息」，

自然就會有投資人拿出錢來，拚一個「轉機題材」

但對於後續股價的影響，要不是真的能鹹魚大翻身，否則還是保守發展居多

3.現金增資是為了「服務」大股東

第 3 個原因，就是很常聽到別人在說的「老股換新股」，

這是比較偏門的一種目的，

什麼是老股換新股？

上面說，為了吸引資金投資，現增認購價大多都會比股價還低，

試想，如果原本的大股東把「手上的持股(老股)」以「比較高」的市價賣出，

接著再以「比較低」的認購價買進現金增資的新股，

如此一來就達到了老股換新股 → 「買低賣高」的目的，

因此在現增前，可能會出現部分的老股及心理預期賣壓，進而影響到股價。

這種目的當然不會光明正大的公告，

所以都會以其它名義公告並悄悄進行，

不過我認為這樣做對於股價並非沒有好處，

既然公司願意為了大股東進行現增，

而大股東也做了「老股換新股」的動作

代表有一部分的部位成本是接近「現增價」，

要是股價之後下跌來到大股東的成本附近，

會有一定的護盤買盤出現使他們自己不受到傷，

(圖/PressPlay Academy闕壯玟提供)

哪裡查的到增資股？

現在很多看盤軟體或是工具都能直接找到現金增資股了，

不過還是多少要知道「原始資料的出處」，

要直接找最近有什麼公司在進行現金增資，

就直接到證交所的「公開申購公告-抽籤日程表」

(資料來源：證交所)

這邊只看的到簡單的訊息，且僅限「公開申購」，

（增資還有一種是以私募的方式進行，但這篇就先不講）

所以如果要查詢更詳細的資訊就要到「公開資訊觀測站」

輸入你想查詢的個股代號，並在公告中找到下面這類公告，

「公告本公司現金增資發行新股之增資認股基準日」

「公告本公司109年度現金增資認股基準日相關事宜」

就可以找到詳細的增資細節了。

(資料來源：公開資訊觀測站)

打開後就會看到「員工認股股數」、「現金增資認股基準日」...這些細節，

這些我會在下一篇一併整理並解說，這篇就先聚焦在現金增資的目的。

結論

1.增資是指公司發行新股向投資人、原股東募集更多資金

2.增資會使股本變大，連帶影響 ROE 及 EPS 的表現

3.常見的 3 種增資目的為：a.拿去投資、b.拿去還錢、c.服務大股東

4.老股換新股是指大股東「賣成本較低的持股」、「認購成本較低的現增股」

5.增資股可在證交所查詢、其詳細資料在公開資訊觀測站查詢

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本文由PressPlay Academy專欄作家闕壯玟授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)