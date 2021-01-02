娛樂8點半》「戀愛」可以是兩個人之間的事，但走進了婚姻，那與之有關的，就是兩家人。演出《還珠格格3》紫薇一角走紅的女星馬伊琍，2005年與同戲的跟男星文章譜出「姊弟戀」，兩人走向紅毯卻不能相守一生，文章在老婆懷孕時偷腥同戲女星，馬伊琍雖當下選擇回收腥夫，但5年後仍是離婚收場，而馬爸爸的心聲因此曝光，對於犯錯女婿他僅開出一個條件，讓人聽了覺得感動，但也心酸。

馬伊琍當年接演《還珠格格3天上人間》，以「紫薇」一角走紅大江南北，事業如日中天的她，2005年接演電視劇《錦衣衛》，跟男星文章因戲相戀，文章此時才第一次演出古裝劇，歷練與演藝圈地位都跟馬伊琍差了一大截，且女大男小差了7歲，因此戀情始終不被外界看好，但兩人堅定交往3年步入禮堂，雖然婚姻仍舊被唱衰，但夫妻倆安穩度日，也迎來了第一個愛的結晶，文章這期間在演員生涯也熬出成績，成了國內外公認演技精湛的影帝級人物。

「紫薇」馬伊琍曾原諒腥夫文章，但5年後仍宣告離婚。(翻攝自馬伊琍微博)

沒想到就在2014年馬伊琍正懷著第二胎時，文章爆出偷腥醜聞，隨後他在微博發出道歉聲明，認了與同戲女星姚笛的地下情為真，辜負老婆、孩子，表示會彌補帶給家人的傷害，暗指不會離婚，幾乎同時，馬伊琍也發了文，以「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，表示願給孩子的爸一個機會，回收了因不倫戀重創演藝事業的腥夫文章。

馬伊琍離婚後看似堅強，但日前卻吐露恢復單身後過得不好，靠身心科苦撐。(翻攝自馬伊琍微博)

就在外界以為馬伊琍重情義陪伴腥尪熬過低潮並就此終老時，5年後的7月底，夫妻倆官宣離婚，10年汙點婚姻終究無法長相廝守，令人不勝唏噓，而馬伊琍在1年多後，鬆口坦言其實離婚後過得不好，全靠身心科苦撐，讓人心疼。

事實上文章偷腥時，除了元配馬伊琍願意原諒外，還有一人力挺，那就是馬伊琍的爸爸，老丈人突然在微博發了長文，為文章緩頰，表示自己一生的心願莫過希望孩子、孫子能平安幸福，文章身為女婿等同半子，也在此列。

而對於女婿偷腥，他坦言一開始本來以為是新聞炒作，直到文章親自跟兩老道歉，才真的信了此事，而馬爸爸比起生氣，更擔心的是這件事對女兒一家人的打擊該有多大，但表示女婿能夠勇於認錯，承擔責任跟大眾公開道歉，他深思後覺得，只要女婿能「悔過自新、重新做人」，且女兒馬伊琍決定了重新接受，如此就夠了，盼媒體別再往傷口撒鹽，如此挺女兒也挺女婿到底，讓外界直呼胸襟之寬大，令人動容，也很心疼。

(中時新聞網)